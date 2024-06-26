Maaş Eş Anlamlısı Nedir? Maaş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük hayatta kullandığımız pek çok sözcüğün eş anlamlısı mevcuttur. Konuşurken ya da yazarken eş anlamlı kelimelerden faydalanmak çok daha esnek ve zengin bir ifade oluşmasına yardımcı olmaktadır. Eş anlamlılar konusunda dikkat çeken konular arasında maaş kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı da yer almaktadır. Bu konuda detaylıca bilgi edinmek için maaş eş anlamlısı nedir bilmek gerekmektedir.

Maaş Eş Anlamlısı Nedir?

Maaş, sözlüklerde emek ya da hizmet karşılığında düzenli olarak her ay çalışan kişiye ödenen belli tutarda ücret anlamına gelen bir sözcüktür. Maaş eş anlamlısı ise ' aylık ' kelimesidir. Maaş kelimesi Arapçada geçim, geçim sağlamak anlamına gelen ma'aş kelimesinden dilimize geçmiştir. Aylık kelimesi ise Türkiye Türkçesi kökenli bir sözcüktür.

Maaş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Maaş kelimesinin eş anlamlı olan sözcük 'aylık'tır. Her iki kelime de aynı anlamları ifade ederler. Cümle içinde kullanım örneklerinden bazıları;

Ofisteki herkes aylık zamları ne zaman yapılacak merak ediyor.