Macaristan Para Birimi Nedir? Macaristan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Macaristan Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük elektronik ürünler ihraç eden ülkesidir. Aynı zamanda çokça tarihi ve turistik bölgeleri olduğu için yılın her sezonunda sıklıkla turistlerin uğrak yerlerinden birisidir. Gerek diğer ülkelerle ithalat ihracat ilişkisi, gerekse turist alışverişleri olan Macaristan'ın para birimi sembolü nedir? İşte detaylar...

Macaristan Para Birimi Nedir?

Macaristan ülkesinin resmi ve ulusal para birimi Macar Ulusal Bankası tarafından tedavüle geçirilen Macar Forintidir. Macar Forinti parasının alt birimi fildir, ancak filler 1999 yılından bu yana geçerliliğini kaybetmiştir.

Macar Forintine ait 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Forint olmak üzere 6 adet madeni para, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 ve 20.000 Forint olmak üzere de 6 adet banknot para vardır. Macar Forinti sadece Macaristan sınırları içinde geçerli bir para birimidir.

Macaristan Para Birimi Kaç TL'dir?

Macaristan ve Türkiye ilişkileri dostluk içinde olan iki ülkedir, aynı zamanda karşılıklı olarak yaklaşık 4 milyar doları bulan ithalat ihracat bağlantıları ve turist ziyaretlerine sahip oldukları için Macaristan para birimi kaç Türk Lirasına tekabül eder sorusu sıkça araştırılan konulardandır. 1 Macar Forinti 0.042 Türk Lirasına tekabül eder.

Macaristan Para Birimi Sembolü Nedir?

Para birimlerinin hepsinin uluslararası para kodu ayrıca kendine ait bir sembolü vardır. Macar Forinti para biriminin uluslararası para kodu HUF, sembolü ise Ft şeklindedir.