Macellan Boğazı Nerede? Macellan Boğazı Hangi Kıtada ve Hangi Denizleri Birbirine Bağlar?

Macellan boğazı nerede diyenler, ünlü Portekizli Kaptan ve Kaşif Ferdinand Macellan tarafından keşfedildiği için bu adı aldığını bilmelidir. Başta coğrafya çalışan öğrenciler olmak üzere çok sayıda kişi, Macellan Boğazı hangi kıtanın güney ucunda ve hangi kıtada bulunur diye sorar. Genel kültür açısından kendini geliştirmek isteyenler, Macellan Boğazı hangi ülkeye ait sorusuna yanıt arar. Peki Macellan Boğazı hangi denizleri birbirine bağlar ve hangi kıtadır?

Macellan Boğazı Nerede Bulunur?

Güney Amerika kıtasının ucunda bulunan ve Tierra del Fuego adı verilen geniş adalar kümesini ayıran kanala Macellan Boğazı denir. Bu boğaz, Atlas ve Büyük Okyanusu birbirine bağlaması ile bilinir. Yaklaşık olarak 4 ila 33 km arasında değişen bir genişliğe ve 575-600 km'lik bir uzunluğa sahiptir. Şili ve Arjantin'de bulunan Macellan Boğazı, sisli ve rüzgarlı olması nedeniyle geçilmesi zor olan bir kanaldır. Panama Kanalı'nın yapılması ile birlikte denizcilerin çok tercih etmediği bir boğaz haline gelmiştir. Çünkü Panama Kanalı, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmeyi sağlar.

Macellan Boğazı'nın İsmi Nereden Gelir?

On altıncı yüzyılın başından itibaren Avrupalı haritacılar, Macellan Boğazı'nın varlığından haberdar olsalar da Ferdinand Macellan'ın bu boğazı keşfetmesi 1 Kasım 1520 tarihinde gerçekleşmiştir. Başlangıçta, "Azizler Boğazı" olarak adlandırılmıştır. Bunun nedeni, keşfedildiği tarihin "Azizler Günü" olmasıdır. Daha sonra ise Ferdinand Macellan'ın adı verilmiştir. Boğazda yapılan ilk yolculuk ise 38 gün sürmüştür. Çünkü, keşif gemileri zamanlarının çoğunu su yollarını meydana getiren ve labirenti anımsatan kanalları, adacıkları ve fiyortları dolaşarak harcamıştır.

1578 tarihinde İngiliz Kaptan Sir Francis Drake, İngiliz keşif gemisi olan HMS Adventurer ile Macellan Boğazı'nı ziyaret etmek için yola çıkmıştır. Phillip Parker King komutasındaki ikinci gemi ise 1826 ile 1830 yılları arasında bu boğazın tamamını keşfetmek için tam beş yıl harcamıştır. Bu yolculuk, söz konusu bölgenin ilk haritalarının geliştirilmesine yardımcı olmuştur.