Macellan Kimdir? Ferdinand Macellan Neyi Buldu, Dünyayı Kaç Yılda Dolaştı ve Ne Zaman Yaşadı?

Macellan kimdir sorusuna cevap aranırken daha çok dünyanın yuvarlak olduğu teorisinden yola çıkılarak araştırma yapılır. Macellan neyi bulmuştur konusu büyük küçük herkes tarafından merak edilir. Macellan Dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl kanıtlamıştır araştırması da dikkate alınması gereken konular arasındadır. Macellan dünyayı kaç yılda dolaştı sorusunun cevabına hayran kalacağınıza emin olabilirsiniz. Ferdinand Macellan nereli sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Macellan Kimdir?

Macellan, 1480 senesinde Portekizli zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 10 yaşına ulaştığında amcasının başında olduğu donanma okuluna kayıt yaptırarak eğitim hayatına başlamıştır. Macellan'ın tüm gençliği denizcilik faaliyetlerini öğrenmekle geçmiştir. Söz konusu şahsın macraları ve buluşları, seyahatlerinde kendisinin yanında bulunan Antonio Pigafetta tarafından yazılarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Acellan ilk deniz yolculuğuna 1505 yılında çıkmıştır. Söz konusu şahıs bugün kendi ismi ile anılan geçidi, 1520 yılında keşfetmiştir. Macellan, 1505 yılında çıktığı ilk deniz görevinde Francisco De Almeida'yı Hindistan'a götürmüştür. 1511 yılında Fas'a geçen Macellan burada Azamor Savaşı'na katılmmıştır. Bu savaş esnasında cissi şekilde yaralanmıştır.

Azamor Savaşı'ndan sonra Portekiz Kralı ile arası açılan Macellan gözden düşmüş ve donanmadaki görevine son verilmiştir. 1517 yılında İspanya'ya giden Macellan, İspanya Kralı 5. Şarl tarafından İspanya donanmasında görevlendirilmiştir. Denizciliğin yanı sıra coğrafya alanına da ilgi duyan Macellan önemli buluşlara imza atmıştır.

Macellan Neyi Bulmuştur?

Macellan denildiğinde akla gelen ilk buluş, kuşkusuz dünyanın yuvarlak olduğu teorisidir. Macellan, hep batı istikamette yol alındında doğu ülkelerine ulaşılabileceğini savunmuştur. Bu teorisini ispatlamak için de Portekiz Kralı'ndan yardım istemiştir. O döneme kadar Amerika Kıtası Rio De Plata'ya kadar keşfedilmişti. Macellan, kıtanın güney ve kuzeyden de geçit vereceğine inanıyordu. Fakat Portekiz Kralı'ndan beklediği desteği bulamadı.

Aynı teklifi İspanya Kralı'na da ileten Macellan, İspanya'dan beklediği desteği bulmuştur. 20 Eylül 1519 yılında 5 gemi ve 270 mürettebat yola çıkmış ve 13 Aralık'ta Rio De Janerio'ya ulaşmıştır. Buradaki nehirleri kullanarak batıya geçmek isteyen Macellan geçit bulamayarak Latin Amerika'nın güneyine devam etmiştir. Kızı boyunca güneye inen ekip 1520 yılında Macellan Geçidi'ni keşfetmiştir. Bu büyük boğazda zor anlar yaşayan ekip Büyük Okyanus'un kuzeybatısına ulaşmıtır.

Macellan dünyayı kaç yılda dolaştı sorusu da merak edilenler arasındadır. Macellan'ın tüm dünyayı dolaşması yaklaşık 3 yıl sürmüştür. Yaptığı keşiflerde Macellan, her zaman batıya doğru gidildiğinde aynı noktaya tekrar gelineceği tezini savunmuş ve bunu ispat etmiştir.