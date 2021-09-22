Macera Eş Anlamlısı – Macera Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler Türkçe'de bulunan çok sayıda kelimenin tür ve anlam bakımından aynı ancak yazılış bakımından farklı anlamdaşı veya yedeği denilebilecek sözcüklerdir. Eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim hayatını sürdüren öğrencilere Türkçe derslerinde konu olarak okutulması bakımından Türk dili eğitiminde önemli bir yeri olduğunu anlayabileceğimiz eş anlamlı kelimeler, gündelik yaşamda konuşma ve yazma dillerinde anlatıma zenginlik katma ve tekrara düşmeme konularında hayat kurtaran niteliğe sahiptir. Söz konusu sözcüklerden birisi olan Macera kelimesini gazetede, kitaplarda, dergilerde ve makaleler gibi yazılı ve online kaynaklarda görerek eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "Macera eş anlamlısı nedir?" sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Yabancı ülke vatandaşlarından Türkçe öğrenmek isteyenler tarafından da merak edilen Macera eş anlamlısı nedir? sorusuna ilişkin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgiler ve örnekli açıklamaları şöyle;

MACERA EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Arapça dilinden Türkçe'ye geçen macera sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan isim türündeki eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri;

Serüven

Sergüzeşt

Avantür

Risk (Mecaz)

olarak yer almaktadır.

Türk dilinde içerisinde macera kelimesi geçen kurallı ve anlamlı bir cümle kurulması durumunda Macera kelimesi yerine yukarıda bulunan sözcüklerin konulması halinde cümledeki anlam ve türde herhangi bir değişim olmayacaktır.

MACERA NEDİR, NE DEMEK?

Türkçe'ye Arapça dilinden geçen Macera kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte alan isim türündeki anlamları şu şekilde yer almaktadır.

Anlam 1: Herhangi bir kimsenin yaşadığı iz bırakan, akıl almaz, ilginç durum, olay veya olaylar zincirine verilen addır. Diğer yandan Serüven, Sergüzeşt, avantür kelimeleriyle de kullanılabilmektedir.

Anlam 2: Türkçe'de mecaz anlamıyla da kullanımı yaygın olan Macera kelimesi, gerçekleşmesi mümkün görünmeyen işler anlamında da kullanılabilmektedir.

MACERA KELİMESİ'NİN İNGİLİZCE'DEKİ KARŞILIĞI NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan Maceranın İngiliz dilindeki karşılığı ise yaygın olarak

Adventure

Romance

Exploit

kelimeleriyle ifade edilmektedir.