Maçka Parkı Nerede, Hangi İlçede? Maçka Demokrasi Parkı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kedi videolarının en sık çekildiği yerlerden biri olan Maçka Parkı, İstanbul'un geniş yeşil alanlarından biri olarak biliniyor. Konser yerleri ve turistik yerlere yakınlığı nedeniyle de İstanbul'u ziyaret etmek isteyen pek çok kişinin uğrak noktası oluyor. İstanbul'da yaşayan ya da gezmeye gelenlerin Maçka Parkı nerede, hangi ilçede, Maçka Demokrasi Parkı yol tarifi ile nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarını bilmesini gerekiyor.



Maçka Parkı Nerede, Hangi İlçede?



Maçka Parkı, İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı bir park olarak biliniyor. Harbiye, Nişantaşı, Beşiktaş arasında bulunan geniş bir bölgeyi kapsıyor. Üstelik park içerisinde spor olanları, kafeler, çocuk oyun alanları gibi çeşitli aktivite alanları da yer alıyor.



Maçka Demokrasi Parkı'na Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?



Maçka Parkı, merkezi bir yerde olduğu için kolay bir şekilde ulaşım sağlanabiliyor. Metro, özel araç ya da otobüs ile kolaylıkla ulaşılabiliyor. Metro kullanmak isteyenler M2 Yenikapı – Hacıosman hattını kolaylıkla kullanabilir. Maçka Parkı'na rahatlıkla ulaşabilmek için Taksim ya da Osmanbey metro duraklarında inilebilir. Ardından parka ulaşmak için kısa bir yürüyüş yapılması gerekiyor.

Ayrıca;

• Eminönü'nden 26, 26A

• Kabataş ve Fulya'dan 26B

• Mecidiyeköy ve Beşiktaş'tan 30A, 30M

Otobüs hatları ile parka ulaşım sağlanabilir.