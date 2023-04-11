Madde Miktarına Ne Denir? Maddenin Miktarına Verilen İsim Nedir?

Parçacıklar veya maddeler, bağlama bağlı olarak moleküller, atomik, iyonik, elektron veya başka bir yapıda bulunabilmektedirler. Madde miktarına ne denir, dediğimizde bu yapıların miktarları olduğunu öğreniriz. Madde miktarı ne ile ifade edilir, sorusuna Uluslararası Birim Sisteminde mol ile ifade edilir yanıtını veririz. Madde miktarına verilen isim nedir, dediğimizde ise değişmeyen madde miktarına ise kütle denildiğini öğreniriz. Tam olarak madde miktarı ne demek sizin için araştırdık.

Madde Miktarına Ne Denir?

Madde miktarı, kimya alanında içindeki ayrı atomik ölçekli parçacıkların sayısının Avogadro sayısına bölümü olarak tanımlanmaktadır. SI birim sisteminde madde miktarını ifade etmek için mol tanımını kullanırız. Mol, Bir maddenin bir molü, Avagadro sayısı kadar parçacık içermektedir. Belirsizliği önlemek için parçacıkların doğası, madde miktarının herhangi bir ölçümünde belirtilmelidir. Bu nedenle, 1 mol oksijen atomu (O) yaklaşık 16 gram olmasına rağmen 1 mol oksijen molekülü (O 2 ) yaklaşık 32 gram olarak tanımlanmaktadır. Avogadro sayısı "NA" ile iade edilir.

Avogadro sayısının değeri: NA=6,022137×1023 parçacık/mol'dür.

Kimyada, çoklu oranlar kanunu nedeniyle, kütle (gram) veya hacim (litre) yerine madde miktarlarıyla çalışmak genellikle çok daha uygundur. Bu nedenle kimya da kütle ve hacim yerine mol veya molekül kavramını kullanırız. Aynı zamanda madde miktarı, termodinamikte de kullanılan bir kavramdır. Madde miktarı yerine entalpi ve stokiyometrik (element ölçüsü) miktar gibi daha kolay ayırt edilebilir terimlerde kullanılması önerilmektedir.

Maddenin Miktarına Verilen İsim Nedir?

Madde miktarına verilen isim "mol"dür. Mol kavramı türetilerek de kullanılır. Türetilmiş mol kavramları şu şekildedir:

Molar, fiziksel miktarın mole bölümü ile bulunur. (Mol Başına)

Miktar konsantrasyonu, belirli bir maddenin miktarının numunenin hacmine bölümü olarak tanımlanmaktadır. Mol bölü litre olarak bulunur. (Litre başına mol)

Miktar fraksiyonu, bir diğer adı malaritedir. Maddenin mol (molekül) sayısının çözelti numunesindeki toplam mol (molekül) sayısına bölünmesi (mol başına mol)

Herhangi bir maddenin bir molünde bulunan parçacık sayısı ile bir başka maddesinde bulunan parçacık sayısı aynıdır ve bu sayı Avagadro sayısına eşittir.

Değişmeyen Madde Miktarı Nedir?

Değişmeyen madde miktarına kütle denir. Doğada bulunan tüm maddelerin kütlesi vardır. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütlenin birimi kilogram ya da gramdır. Kütle ile ağırlık farklı kavramlardır. Ağırlık yer çekimi kuvvetine göre değişirken kütle evrenin hiçbir yerinde değişmez. Bu nedenle değişmeyen madde miktarı olarak bilinir. Maddenin bölünmesi veya parçalanması bu değişmeyen madde miktarına dâhil değildir. Bu nedenle aslında tam tanım var olan kütle evrenin hiçbir yerinde değişmez şeklindedir.