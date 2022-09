Made in PRC Ne Demek? Made İn PRC Hangi Ülke ve Nerenin Malı, Açılımı Ne?

Made in PRC ne demek sorusunun yanıtını günlük hayatında aldığı ürünlerin üzerinde made in PRC ibaresini gören pek çok kişi merak eder. Bunun sebebi çoğu insanın PRC kısaltmasının hangi ülkeyi ifade ettiğini bilmemesidir. Genellikle yiyeceklerin, kıyafetlerin ve teknolojik aletlerin üzerinde bulunan "made in PRC" yazısı görüldüğü zaman insanların aklında bu ürün nerenin malı, made in PRC ne demek gibi sorular gelmektedir.

MADE İN PRC NE DEMEK?

Çin, dünya üzerinde bulunan pek çok ülke için ürün üreten bir devlettir. Ancak pek çok millette "Çin malı iyi değildir." düşüncesi hakimdir. Bu düşünceye sahip olan ya da olmayan tüketiciler, evlerine aldıkları ürünün üzerinde "made in PRC" ifadesine rastladıkları zaman ürünün Çin ürünü olmadığını düşünür. Ancak "made in PRC" ifadesi ürünün Çinde üretildiğini yani ürünün Çin malı olduğunu temsil eder.

MADE İN PRC HANGİ ÜLKE VE NERENİN MALI?

Ürün etiketlerinde ya da ambalarjlarında o ürünün nerede üretildiğinin gösterilmesi mecburidir. Türkiye'de üretilen ürünler için "Made in Turkey" ifadesi kullanılırken, bir zamanlar Çin'de üretilen ürünler için "Made in China" ifadesi kullanılmaktaydı. Ancak son dönemde Çin mallarının kötü itibarının artması nedeni ile 2000'li yılların sonrasında "Made in China" yerine "Made in PRC" kullanılmaya başladı. Yani ürünlerin üzerinde yazan "Made in PRC" o Çin malı olduğunu belirtmek için kullanılır.

MADE İN PRC AÇILIMI NE?

Made in PRC ifadesinde yer alan PRC'nin açılımı "People's Republic of China" şeklindedir. Türkçe olarak "Çin Halk Cumhuriyeti" anlamına gelmektedir.