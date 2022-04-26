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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:51 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:51

Madem Ki Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Mademki Ayrı Mı Yazılır Birleşik Mi?

Madem Ki Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Mademki Ayrı Mı Yazılır Birleşik Mi?

Türkçemiz bağlaçlar, ekler yahut edatlar gibi kelime ögeleri bakımından oldukça zengin bir dildir. Dilimizi en güzel kullanmanın yolu kelimeleri güzel telaffuz etmek ve doğru yazmaktan geçer. Yazılışında sıklıkla hata yapılan kelimelerin çoğu ‘ki’ bağlacı olan kelimelerdir. Doğru yazılışı merak edilen sözcüklerden birisi olan mademki nasıl yazılır? TDK’ya göre mademki birleşik mi yazılır ayrı mı? Bu suallerin yanıtlarını sizler için derleyip örneklerle detaylandırdığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Mademki sözcüğü, dilimize Farsçadan geçmiş bağlaç göreviyle kullanılan bir kelimedir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelime olan mademki sözcüğünün TDK sözlüklerinde karşılığı ''değil mi ki, -diği/dığı için, -diğine/dığına göre gibi eylemin sebebini gösteren bir anlamda kullanılan, başına getirilen cümleyi diğer cümleye bağlayan bağlaç işlevli bir kelime'' olarak geçer. Peki, mademki nasıl yazılır? Mademki TDK'ya göre birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte detaylar...

Mademki Nasıl Yazılır?

Türkçe yazım kurallarına göre bağlaç -ki eki her zaman ayrı yazılır lakin kalıplaşmış bazı kelimelerde bu kural istisnai olarak geçerli değildir. Mademki kelimesi de kalıplaşmış neden, sebep anlamı için kullanılan bir kelimedir ve doğru yazılışı 'mademki' şeklindedir.

TDK'ya Göre Mademki Ayrı Mı Yazılır Birleşik Mi?

TDK sözlüklerine göre bağlaç -ki geldiği bazı kelimelerle birleşik yazılır. Çünkü, belki, meğerki, sanki, oysaki, mademki kelimeleri bu istisna kurala örnek kelimelerdir. Mademki kelimesinin doğru yazılışı TDK'ya göre birleşiktir.

  • Mademki ( doğru kullanım)
  • Madem ki (yanlış kullanım)

Mademki Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • Mademki gecikecektin, bize de haber verseydin sokaklarda boş boş dolaşıp durmazdık. ( TDK'ya göre doğru)
  • Madem ki beni sevmiyorsun o zaman şimdi yolları ayıralım. ( TDK'ya göre yanlış)

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