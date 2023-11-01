Maden Suyu Asit Mi Baz Mı? Maden Suyu Ph Değeri ve Kimyasal Formülü

Maden suyu içerdiği mineraller sayesinde bazı insanlar için sindirim sorunlarını hafifletici bir etkiye sahiptir. Ayrıca çoğu insan günlük hayattaki mineral eksikliklerini maden suyu içerek giderebilirler. Doktorlar tarafından da günde bir şişe içilmesinin faydalı bulunduğu, tadı ve gazlı yapısı ile de çok beğenilen maden suları asit mi baz mı gibi konular ile Ph değeri ve kimyasal formülü gibi konular birbiriyle büyük oranda bağlantılıdırlar.

Maden Suyu Asit mi Baz mı?

Maden suyunun asit veya baz olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği, spesifik bir maden suyunun kimyasal bileşimine ve pH değerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Yani maden suları hem hafif bazik hem de hafif asidiktir ve hangi maden suyunun daha asidik, hangisinin daha bazik olduğunu anlamak için maden suyunun markasına ve kaynağına bakmak gerekmektedir.

Maden suları genellikle karbonat, sülfat, bikarbonat, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller içerir. Bu mineraller maden suyunun pH değerini belirleyen esas unsurdur.

Örnek vermek gerekirse karbonatlar ve bikarbonatlar maden suyunu alkali (bazik) yapabilirken, sülfatlar maden suyunu daha asidik yapabilmektedirler.

Maden Suyu Ph Değeri ve Kimyasal Formülü

Bir maden suyunun pH değeri, sahip olduğu minerallerin türüne göre değişebilir, bu nedenle tüm maden sularına tek bir pH değeri atamak mümkün değildir.

Genel olarak hafif alkali (bazik) veya nötr pH aralığına sahip olan maden sularının kimyasal formülü, yine maden suyunun içerdiği minerallere bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle, maden suyunun markasını ve içerdiği mineralleri bilmeden o maden suyuna bir pH değeri atanamaz.

Bir maden suyunun pH değeri ve içerdiği mineraller genellikle maden suyunun şişesinde yer alan etikette belirtilir, bu nedenle ilgili maden suyunun etiketini inceleyerek doğru bilgiyi edinmek daha sağlıklı bir yöntem olacaktır.