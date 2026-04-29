Madrid’de 23 Nisan coşkusu

İspanya'nın başkenti Madrid'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ev sahipliğinde coşkuyla kutlandı. Madrid Yunus Emre Türk Kültür Merkezi iş birliğiyle düzenlenen programa yaklaşık 250 kişi katıldı. İspanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve öğrencilerin gönüllü olarak görev aldığı etkinlikte çocuklar için birbirinden renkli aktiviteler hazırlandı. Anı köşesi, ahşap baskı atölyesi, fotoğraf alanı ve resim çalışmaları gün boyunca yoğun ilgi gördü.

NEŞELİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Çocuklara özel hazırlanan oyun alanları ve animasyon gösterileri etkinliğe ayrı bir canlılık kattı. Gün boyunca süren etkinliklerde çocukların neşesi etkinliğe damga vurdu. Etkinlikler Madrid'de yaşayan Türk toplumunu bir araya getirdi. Etkinlik, yurtdışında yaşayan vatandaşlar arasında dayanışmayı güçlendirirken kültürel bağların korunmasına da katkı sundu.