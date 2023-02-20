Mağlup Ne Demek? Mağlup Etmek Ne Anlama Gelir, Kelimenin Kökeni Nedir?

Mağlup ne demek sorusuna cevap bulmak için TDK sözlüğünü kullanabilirsiniz. Mağlup etmek ne demek? Kelimenin mağlup olmak şeklinde kullanımı da merak edilenler arasındadır. Mağlup olmak ne anlama gelir? Kelimenin kökenine inmek de doğru bir yaklaşım olacaktır. Mağlup kelimesinin kökeni nedir? Mağlup cümle içinde kullanımı, kelimenin kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Mağlubiyet ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mağlup Ne Demek?

Mağlup, günlük konuşma dilinden yazılı ve sözlü basına kadar birçok alanda karşınıza çıkan bir kelimedir. Mağlup, bir isim olmasına karşın mağlup olmak ya da mağlup etmek şeklinde kullanılan fiil yapıları da karşınıza çıkar. Hem isim hem de fiil yapısında kullanılan mağlup kelimesinin anlamı aynıdır.

TDK kaynaklarında da mağlup sözcüğünün anlamı yer alır. Bu sözlükte mağlup, "yenilen, yenilmiş" olarak tanımlanmıştır. Mağlup olmak ise "bir şeye karşı yenilmek", mağlup etmek de "bir şey ya da bir kimse karşısında kazanmak" anlamına gelir.

Mağlup Cümle İçinde Kullanımı

Mağlup kelimesi yenilgi ifade eden bir sözcüktür. Mağlubiyet, bir isteğe karşı duramamayı da ifade eder. Yani mağlubiyet, fiili bir durumun yanı sıra duygusal bir yenilgiyi ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin cümle içinde kullanımını görmeniz, mağlup kelimesinin anlamını çok daha iyi kavramanızı sağlar. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını incelemenizi tavsiye ediyoruz.