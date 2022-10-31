Mağrip Ülkeleri - Mağrip Ne Demek, Neresi ve Tarihte Hangi Ülke İçin Kullanıldı?

Yoğunlukla Berberiler'in yaşadığı ve Berberi kültürünün en belirgin olduğu bölge olan Mağrip, Arap kültürünün bir alt bölgesi olarak nitelendirilmektedir. Bir dönem doğu Mağrip ülkeleri olarak bilinen Libya, Tunus ve Cezayir; Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girmiş ve bu dönemde Türk kültürü bu bölgede yayılmıştır. 19. yüzyıldan itibaren ise Mağrip ülkelerinin büyük bir kısmı Fransız idaresine girmiş ancak Cezayir Devrimi ile bağımsızlıklarını geri kazanmışlardır. Sizler tarafından da merak edilen Mağrip ülkeleri hakkında detaylı bilgileri gelin hep birlikte inceleyelim.

MAĞRİP NE DEMEK, NERESİ VE TARİHTE HANGİ ÜLKE İÇİN KULLANILDI?

Arapça kökenli bir sözcük olan Mağrip: "Batı" anlamına gelmekte ve Mağrip kelimesi "Güneşin battığı yer" anlamında da kullanılmaktadır. Kuzeybatı Afrika Bölgesi olarak bilinen Mağrip; günümüzde Cezayir, Libya, Fas, Tunus, Moritanya ve İspanya'nın Mağrip bölgesindeki özerk toprakları olan Septe ve Melilla ülkelerini içermektedir. Tarihte Malta, Sicilya ve İber Yarımadası'nı da kapsadığı bilinmekte olan Mağrip Bölgesi Mısır'ın batısında yer aldığından bazı kaynaklarda Endülüs de Mağrip coğrafyasına dahil edilmektedir. Mağrip Bölgesi'nin nüfusunu Araplar, Berberîler ve Zenci asıllılar meydana getirmektedir. Nüfusun %98'ini Müslüman kesim oluşturmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa ülkelerinin baskısı altında kalarak belli topraklarını kaybeden Mağrip Bölgesi'nin Cezayir, Tunus ve Libya bölümlerinde savaşan Osmanlı Devleti bu topraklar üzerinde hâkimiyet kurmuştur. Osmanlı Padişahı III. Murad döneminde altın çağını yaşayan Mağrip Bölgesi, sonraki dönemlerde Cezayir'in işgali ile başlayıp Tunus, Fas ve Moritanya'nın da ele geçirilmesiyle devam eden Fransız istilası ve İtalyanlar'ın Libya'yı işgal etmesiyle 1912 yılında tamamen işgal altına girmiştir. II. Dünya Savaşı'na kadar İtalyan sömürgesi olan ve sonrasında İngiliz ve Fransız mandası altında kalan Libya 1951 yılında, Moritanya 1960'ta bağımsızlığını elde etmiş ve Tunus ile Fas'ı hakimiyeti altına aldığını ilân eden Fransa bu ülkelere ancak 1956 yılında bağımsızlık vermiştir. Cezayir devrimi, Mağrip ülkelerinin bağımsızlığını kazanma yolunda önemli bir adım olmuştur.

1980'li yıllarda siyasi ve iktisadi açıdan birlik çabası gösteren Mağrip ülkeleri 1989 yılında Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Moritanya'nın birleşmesiyle Arap Mağrip Birliği'ni kurmuştur. Ticari amaçlarla kurulduğu bilinen ve zamanla ortak pazara dönüşmeyi hedefleyen bu birlik, üye olan ülkelerdeki ekonomik ve toplumsal karışıklıklar yüzünden hedefine ilerleyememiş; siyasi ihtilaflar ve dış etkenler sebepli etkisiz hale gelmiş olsa da kurumlar arası iş birliği giderek gelişmektedir.