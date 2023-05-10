Mağusa Limanı Nerede? Mağusa Limanı Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

Adına türküler yakılan Mağusa limanı nerede diye soranlar için bu liman, ülkemize oldukça yakın bir lokasyonda yer alır. Mağusa limanı nereye bağlı diye araştıranlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olduğunu öğrenmelidir. 1902 yılında yapılmaya başlanan ve 1904'te hizmete açılan Mağusa limanı Türkiye'de mi diye düşünenlerin, yanıldıklarını söylemek gerekir. Akdeniz'in ortasındaki bu ticari liman tam olarak nerededir? İşte merak edilenler…

Mağusa Limanı Nerededir?

Gazimağusa veya yaygın olarak bilinen adıyla Mağusa limanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı bir ilçe olan Gazimağusa'da bulunur. Liman, KKTC Limanlar Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı olan Gazimağusa Liman Başkanlığı tarafından işletilir. İnşasına ilk olarak 1902 yılında başlanmış ve 1904'te tamamlanmıştır.

O yıllarda Kuzey Kıbrıs, "Britanya Kıbrısı"dır ve Birleşik Krallık tarafından yönetilmektedir. Dünyada, "British Cyprus" olarak bilinen bu topraklar, 1878 yılından 1960'a kadar İngilizlerin yönetimi altında kalmıştır. Britanya himayesi olan Mağusa limanının tarihi, aslında M.Ö. 274 yıllarına dayanır. Limandaki ilk ticari faaliyetler, Haçlı Seferleri döneminde yapılmaya başlanmıştır. Jeopolitik konumu nedeniyle önemli kabul edilen Mağusa limanı, Kudüs Krallığının buraya yayılması ve "Kıbrıs Krallığı"nın kurulması sonucu çok daha mühim bir hale gelmiştir. Mağusalı tüccarların yaptığı ticari faaliyetler, limanı bir ticaret merkezi yapmıştır. Bölge, daha sonraki yıllarda Venedikliler ile Osmanlıların ilgisini çekmiş ve uğruna yıllarca savaşlar yapılmıştır.

Mağusa Limanı Özellikleri Neler?

Günümüzde, Kıbrıslı Türklerin elinde olan Mağusa limanı, yıllar boyunca birçok kez restore edilmiş ve yeniden yapılandırılmıştır. Aylık, 100'e yakın yerli ve yabancı ticari gemiye hizmet vermektedir. 2000'li yılların başından itibaren sağladığı kâra bakıldığında, kayda değer bir artışın olduğunu söylemek mümkündür. Yerli ve yabancı pek çok ticari yatırıma açık olan Mağusa limanı, serbest ticaret faaliyetlerinin bir merkezi olarak kabul edilir. Limanın fiziksel özellikleri incelendiğinde, denize olan yüksekliğinin 1.8 metre ve iskele uzunluğunun yaklaşık 99 metre olduğu görülür. Dış Liman 655 metre uzunluğa sahipken, İç Liman ise 540 metredir.