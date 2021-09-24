Maharet Eş Anlamlısı Nedir? Maharet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Maharet kelimesi günlük hayatta hala karşılaştığımız eski kelimelerden bir tanesi olma özelliğine sahip bir sözcük. Bu nedenle maharet kelimesinin eş anlamlısının ne olduğu gençlerin araştırdığı sorulardan bir tanesi. Eskilerin halen sıklıkla kullandığı maharet kelimesinin günümüzde kullanılan eş anlamlısını öğrenmek için içeriğimizi inceleyebilirsiniz...

MAHARET EŞ ANLAMLISI

Yapılan araştırmalar Arapçadan dilimize geçmiş olan maharet kelimesinin TDK'ye göre eş anlamlılarının beceri, yetenek, ustalık gibi sözcükler olduğunu göstermektedir. Günümüzde de maharet kelimesi yerine sıklıkla beceri kelimesi kullanılmaktadır. Bu nedenle maharet eş anlamlısı olarak beceri sözcüğü kabul edilmektedir. Yine de belirtmekte fayda vardır ki maharet kelimesi yerine yetenek veya ustalık sözcüklerinin kullanılmasında da bir sakınca bulunmamaktadır.

Yani görüleceği üzere bir cümle içinde maharet kelimesini geçirmek istemeyen kişi "beceri, ustalık, yetenek" gibi kelimeleri de kullanabilir.

MAHARET NE DEMEK?

Maharet kelimesi Arapça kökenlidir. Maharet sözcüğü dilimize Arapça bir kelime olan "mahara" kelimesinden türeyerek geçmiştir. Mahara kelimesi Arapçada beceriklilik yahut beceri gibi anlamlara sahiptir. Maharet sözcüğü ise Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre beceri olarak tanımlanmaktadır. Buna ek olarak bazı kaynaklarda maharet kelimesi el becerisi olarak da tanımlanmaktadır. Lakin genel kapsamda bakıldığında maharetin sadece bir el becerisi olmadığı, geniş bir anlamdaki beceriyi işaret ettiği görülmektedir. Bu nedenle maharet kelimesinin tanımı olarak beceri sözcüğünü kullanmak daha doğrudur.

Maharet kelimesinden maharetli kelimesi türemektedir. Bu kelimenin de anlamı "yetenekli veya becerikli" olarak tanımlanmaktadır. Maharetli kelimesi genellikle bir sıfat olarak kullanılmaktadır.