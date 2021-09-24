Mahcup Eş Anlamlısı Nedir? Mahcup Kelimesinin Eş Anlamlısı

Mahcup kelimesi belki de eski kelimeler içerisinde en sık kullanılan sözcüklerden bir tanesidir. Zira mahcup kelimesi "mahcup olmak" şeklindeki bir fiil olarak oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yine de mahcup eski kökenli bir kelime olduğundan mahcup sözcüğü yerine başka kelime kullanmak isteyenler olabilir. Bu nedenle de bu kelimenin eş anlamlısını bilmek isteyebilirler. İşte mahcup eş anlamlısı...

MAHCUP EŞ ANLAMLISI

Mahcup kelimesinin eş anlamlısı birkaç tanedir. Mahcubun eş anlamlısı olarak genellikle utanmış, sıkılmış, küçük duruma düşmüş, çekinmiş kelimeleri kullanılmaktadır. Lakin mahcup kelimesinin cümle içindeki yerine ve kullanış biçimine göre bu kelimeler utangaç, sıkılgan veya çekingen şeklinde de kullanılabilmektedir.

Genel olarak bakıldığında mahcup eş anlamlısı olarak utangaç veya utanmış kelimeleri tercih edilmektedir.

MAHCUP NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE MAHCUP TANIMI

Öncelikle sık bir hata düzeltilmelidir: Mahcup kelimesi genellikle "mahçup" şeklinde yazılmakta ve kullanılmaktadır. Lakin "mahçup" diye bir kelime bulunmamaktadır. Bu kelimenin doğru yazılışı ve söylenişi mahcup şeklindedir.

Mahcup kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Mahcup kelimesi Arapça bir kelime olan "maḥcūb" sözcüğünden dilimize geçmiştir. Mahcup sözcüğü Türk Dil Kurumu "utanmış, sıkılmış (kimse)" şeklinde tanımlamaktadır. Mahcup kelimesi cümle içinde genellikle sıfat veya zarf konumunda kullanılmaktadır.

Mahcup yani küçük duruma düşmüş kişiler "mahcup" olarak tanımlanmaktadır. Mahcup kelimesini cümle içinde kullanmak gerekirse "Sizlere karşı çok mahcubuz." Şeklinde örnek verilebilir. Verilen bu cümlede aslında "size karşı çok utandık, küçük duruma düştük." denmek istenmiştir ve "utanmak, küçük duruma düşmek" sözcükleri yerine bunların eş anlamlısı olan mahcup kelimesi kullanılmıştır.