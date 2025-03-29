Mahçup Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Mahçup Mu, Mahcup Mu?

Bulunduğumuz coğrafyada tarih boyunca farklı milletlerle temasımız sonucunda Arapça ve Farsçadan da dilimize pek çok kelime girmiştir ve bu kelimelerin yazımında hatalar yapılabilmektedir. Türkçeye Arapçadan geçmiş bir sözcük olan mahcup da bu tür yanlış yazımlara sıkça maruz kalmaktadır. Mahcup nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı mahçup mu, mahcup mu sorularının cevaplarını öğrenmek bu tür hataların önüne geçmek adına iyi bir adım olacaktır.

Mahcup Nasıl Yazılır?

Mahcup kelimesi, bir kişinin utanması, sıkılması ya da çekingenlik hissetmesi anlamına gelir. Günlük hayatta sıkça kullanılan bu kelime dilimize Arapçadan geçtiği için yanlış yazımlara maruz kalmaktadır. Bu kelimenin doğru yazımı TDK'ye göre mahcup şekilde olmalıdır. Ancak halk arasında sıkça mahçup veya mahcub gibi yanlış yazımlarına rastlanmaktadır.

Yanlış kullanımlar:

Onun bu hareketiyle çok mahçup oldum.

Mahcub bir tavırla başını öne eğdi.

Doğru kullanımlar:

Onun bu hareketiyle çok mahcup oldum.

Mahcup bir tavırla başını öne eğdi.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Mahçup Mu, Mahcup Mu?

Yabancı dillerden dilimize geçen kelimelerin doğru yazımı konusunda TDK'nin belirlediği standartlar oldukça nettir. Arapçadan kökenli mahcup sözcüğünün de TDK'ye göre doğru yazımı "mahcup" şeklindedir. Kelime orijinal dilinde "mahcûb" şeklinde geçmektedir. Ancak Türkçede yazım kurallarına uygun hâle getirilerek mahcup şeklinde kullanılır.

Yanlış yazımlara neden olan en yaygın sebeplerden biri ise kelimenin orijinal hâlinde bulunan uzun ünlülerin ya da farklı telaffuzların Türkçeye yanlış aktarılmasıdır. Arapçadan geçmiş birçok kelime gibi mahcup kelimesi de zaman zaman hatalı yazılabilmektedir. Doğru kullanımın bilinmesi hem yazım kurallarına uygunluk açısından hem de dilin doğru kullanımını korumak için önemlidir.