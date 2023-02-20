Mahiyet Ne Demek? Mahiyetinde Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Gün içerisinde hemen hemen herkes "teşekkür mahiyetinde" kavramını duymuştur. Peki hiç teşekkür mahiyetinde ne anlama gelir diye merak ettiniz mi? Çeşitli sohbetlerde, kitaplarda ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarını dinlerken karşılaşabileceğiniz kelimelerden biridir mahiyet. Mahiyet cümle içinde kullanımı ve kökeni ile dikkat çeken bir kelimedir. Mahiyet ne demek ve mahiyetinde ne demek sorularının yanıtları, yazımızın devamında sizi bekliyor.

Mahiyet Ne Demek?

Mahiyet kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Mahiyet kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamları ise şu şekilde verilmiştir:

Nitelik, vasıf, öz, özlük, asıl, esas.

İçyüz.

Mahiyetinde kelimesi, mahiyet kelimesi aynı anlamlara gelmektedir.

Mahiyet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sizin için mahiyet kelimesinin çeşitli anlamlarını derledik. Mahiyet kelimesinin cümle içerisinde kullanımları için ise aşağıdaki örnekleri verebiliriz: