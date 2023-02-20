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Giriş Tarihi: 20.2.2023 10:05 Son Güncelleme: 20.2.2023 10:05

Mahiyet Ne Demek? Mahiyetinde Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Geçmişten günümüze gelen pek çok kelime bulunuyor. Zengin bir dil olan Türkçede bu nedenle bilmediğimiz çeşitli kelimelerle karşılaşmak mümkün oluyor. Bu yazımızda sizin için mahiyet ne demek, mahiyetinde ne demek gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de mahiyet cümle içinde kullanımı ve kökeni nedir, teşekkür mahiyetinde ne anlama gelir diye düşünüyorsanız, yazımızı okuyabilirsiniz.

Mahiyet Ne Demek? Mahiyetinde Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Gün içerisinde hemen hemen herkes "teşekkür mahiyetinde" kavramını duymuştur. Peki hiç teşekkür mahiyetinde ne anlama gelir diye merak ettiniz mi? Çeşitli sohbetlerde, kitaplarda ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarını dinlerken karşılaşabileceğiniz kelimelerden biridir mahiyet. Mahiyet cümle içinde kullanımı ve kökeni ile dikkat çeken bir kelimedir. Mahiyet ne demek ve mahiyetinde ne demek sorularının yanıtları, yazımızın devamında sizi bekliyor.

Mahiyet Ne Demek?

Mahiyet kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Mahiyet kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamları ise şu şekilde verilmiştir:

  • Nitelik, vasıf, öz, özlük, asıl, esas.

  • İçyüz.

Mahiyetinde kelimesi, mahiyet kelimesi aynı anlamlara gelmektedir.

Mahiyet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sizin için mahiyet kelimesinin çeşitli anlamlarını derledik. Mahiyet kelimesinin cümle içerisinde kullanımları için ise aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

  • "Üstelik tiyatroda her şey şahsi bir mahiyet arz eder." - Ahmet Kutsi Tecer

  • "Edebiyat tarihi, mahiyeti gereği edebiyat hakkında müşahhas bilgi vermezler." – Mehmet Kaplan

  • "Bu kadar dahi bir kocayı kafi derecede aydınlatacak mahiyette idi." – Haldun Taner

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Mahiyet Ne Demek? Mahiyetinde Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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