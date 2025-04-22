Konuşma dilinde yerleşen bazı telaffuz biçimleri, zamanla doğru yazımın önüne geçebilir. Bunun temel nedeni, sözcüğün söylenişiyle yazılışı arasındaki farkın gözden kaçmasıdır. Bu fark özellikle Arapça veya Farsça kökenli fiillerin Türkçeye uyarlanmasında daha sık karşımıza çıkar. Aynı durum, yoğun anlamlar taşıyan bazı birleşik fiil yapılarında da görülür. Bu örneklerden olan mahvettin nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı mahfetmek mi mahvetmek mi soruları birçok kişinin araştırma konusudur.

Mahvettin Nasıl Yazılır?

Yazım açısından doğru biçim "mahvetmek" şeklindedir. Bu kelime, Arapça kökenli "mahv" (yok etme, silme, ortadan kaldırma) ismi ile Türkçedeki "etmek" yardımcı fiilinin birleşmesinden oluşur. Yapı olarak isim + fiil birleşimi içerdiğinden, Türkçedeki birleşik fiil yapısına uyar ve bu tür fiiller bitişik yazılır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Mahfetmek Mi Mahvetmek Mi?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı "mahvetmek" şeklindedir. TDK'nin Yazım Kılavuzu'nda da açık şekilde belirtildiği üzere, isimle yardımcı fiilin birleştiği ve kalıplaştığı durumlarda bitişik yazım kullanılır.