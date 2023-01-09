Mahzuni Şerif Kimdir? Aşık Mahzuni Şerif Türküleri, Eserleri, Şiirleri ve Hayatı

Mahzuni Şerif şiirleri halk türkülerine ve edebiyatına önem verenlerin detaylı olarak incelediği eserlerdir. Bu bakımdan aşık ozanın yaşam şeklini, hayata bakışını bilmek önem taşır. Mahzuni Şerif nereli sorusu da bu kapsamda önemli bir detaydır. Çünkü kendi yaşadığı toprağın kültüründen oldukça etkilenen bir sanatçıdır. Aşık Mahzuni Şerif türküleri, eserleri, şiirleri ve hayatı hakkında tüm detayları sizler için paylaştık.

Mahzuni Şerif Kimdir?

Mahzuni Şerif oldukça ünlü bir halk ozanıdır. Gerçek ismi Şerif Cırık olan ünlü ozan Kahramanmaraşlıdır. 17 Kasım 1939 yılında doğmuştur. Ancak doğum yılı bazı kaynaklarda farklılık gösterebilmektedir. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek Köyü'nde hayata gözlerini açmıştır. Horasan'dan Tunceli'ye gelen Ağuçan aşiretinden geldiği bilinmektedir. Annesinin ismi Döndü, babasının adı da Zeynel'dir. Kendisine Şerif ismi ölen amcasının anısını yaşatması nedeniyle verilmiştir.

Eğitim hayatının bir kısmı köy okulunda geçmiştir. Alembey Köyü'nde bulunan Lütfi Mehmet Efendi Medresesinde Kur'an eğitimleri almıştır. Daha sonra ise ilkokul yapılmış ve okula başlamıştır. 1955 senesinde Ankara'ya nakledilen Mersin Astsubay okuluna kayıt yaptırmıştır. Bu okulu 1959 senesinde tamamlamış ve Ankara Ordonat Tekniker Okulu'na devam etmiştir. Burada bir arama sırasında çantasında Alevi- Bektaşi ozanlarının yazmış olduğu şiirler ile Marksizm ile ilgili birtakım kitaplara rastlanmıştır.

Bu arama sonrasında okuldan kaçmış ve bir daha da okula geri dönmemiştir. 1961 senesinde Kuleli Askeri Lisesi'ne gitmiş ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamamıştır. Evli ve 8 çocuk sahibi olan Mahzuni Şerif 2001 senesinde rahatsızlanmış ve Almanya Köln'de vefat etmiştir. Mezarı ise günümüzde Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin yakınında bulunan Çilehane'de bulunur.

Mahzuni Şerif Eserleri ve Sanat Hayatı

Türk Halk Müziği'nin en önemli sanatçılarından biri olan Mahzuni Şerif sayısız eser vermiştir. Sözleri ve besteleri günümüzde birçok farklı sanatçı tarafından kullanılmaya devam etmektedir. Her zaman Aşık Veysel'i kendi hocası olarak görmüştür ve Aşık Veysel de ona daima destek olmuştur. Her ikisi de Pir Sultan Abdal'dan etkilenmişlerdir. Sanat yaşamı boyunca 58 kaset, 400'den fazla plak yapmıştır. Buna ek olarak 9 tane kitabı vardır. Birçok sanatçıya beste vermiştir. TRT tarafından da çekilmiş 2 tane belgeseli vardır. En önemli eserleri arasında şunlar yer alır:

İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım

Yuh Yuh

Gel Gizli Gizli

Dostum Dostum

Nem Kaldı

Merdo

Zalimin Zulmü Varsa

Halim Yaman Böyle

Karlar Yağdı Yollarıma

Dumanlı Dumanlı Oy Bizim eller

Bunlar türkülere konu olan eserleri arasında önemli bir yer tutar.