Mai ve Siyah Karakterleri - Mai ve Siyah Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

Türk edebiyatı tarihinin en büyük yazarlarından biri olan Halit Ziya Uşaklıgil'in eseri Mai ve Siyah, Batı Roman özellikleri taşıyan Türk Romanıdır. Mai ve Siyah karakterleri Ahmet Cemil' in etrafında yaşanan olayların kahramanlarıdır. Mai ve Siyah kişileri, Ahmet, Hüseyin, Raci, Vehbi, İkbal, Lamia'dır. Mai ve Siyah kahramanları ve özellikleri, Ahmet Cemil'in hayatındaki insanlar ve onların özellikleridir. Mai ve Siyah karakter ve tipler dediğimizde en başta hayalperest bir karakter olan Ahmet Cemil akıllara gelir.
Mai ve Siyah Karakterleri
Servet-i Fünun edebiyatının en büyük nesir (düz yazı) ustası kabul edilen, Halit Ziya Uşaklıgil'in kökenleri "Uşakizadeler" olarak tanınan İstanbullu bir aileye dayanır. Hacı Halit Efendi'nin oğludur.
Servet-i Fünun döneminin en aktif ve önde gelen yazarlarından olan Halid Ziya Uşaklıgil'in kaleme aldığı Mai ve Siyah babasının vefatı üzerine ailesinin geçim sıkıntısı omuzlarına binmiş hayalperest bir gencin hayatını anlatır. Bu hayalperest genç Ahmet Cemil, polisiye romanları çevirerek para kazanmaya ve ailesine bakmaya çalışır. Bunun yanı sıra akşamları da özel ders verir. Bu nedenle kendi hayallerini ertelemek zorunda kalır. Bir gazeteye yazar olarak hikâyeler çevirecektir. Böylelikle hayatı düzene girmeye başlar.
Mai ve Siyah Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi
Halit Ziya Uşaklıgil'in eseri Mai ve Siyah kahramanlarının isimleri, özellikleri ve karakter analizini şu şekilde yapabiliriz:
- Ahmet Cemil: genç, mülkiye mezunu ve edebiyat aşığı bir karakterdir. Amacı Edebiyata yön vermektir. Hayalperest olan geç adam, babasının ardından kız kardeşi İkbal'in de ölümü ile başa çıkmaya çalışırken âşık olduğu Lamia'nın evlenmesiyle tüm hayalleri yıkılır.
- Hüseyin Nazmi: Ahmet Cemil'in okul yıllarında tanıştığı çok yakın bir arkadaşıdır. Edebiyata olan düşkünlükleri sayesinde yakın arkadaş olmuşlardır. Ahmet Cemil gibi batı edebiyatı şiirini benimseyen biridir. Ahmet Cemil'den farklı olarak zengin bir aileden gelir.
- İkbal: Ahmet Cemil'in kız kardeşidir. İkbal'in hayatı evlendikten sonra tamamen değişir. Vehbi kumarbaz ve içkici bir karakterdir. Vehbi Bey ile olan evliliğinde sürekli aşağılayıcı, kaba, kırıcı davranışlar görür. Vehbi Bey'den sürekli şiddet görmektedir ve yediği bir tekme sonucu karnındaki çocuğu düşürür. Aynı zamanda aldığı darbe ile kan kaybından ölür.
- Lamia: Ahmet Cemil'in yakın arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşidir. Piyano çalmayı bilen, eğitimli, kültürlü ve oldukça güzel bir kızdır. Ahmet Cemil Lamia'yı tek taraflı bir aşkla sevmektedir. Fakat Ahmet Cemil, Lamia'ya olan aşkını hiçbir zaman itiraf edemez. Bu nedenle Lamia hiçbir zaman bu aşktan haberdar değildir. Bu nedenle bir subay ile nişanlanır.
- Vehbi Bey: Ahmet Cemil'in çalıştığı Mirat-ı Şuun gazetesinin ortaklarından biri olan Tevfik Efendi'nin oğludur. Romanda yer alan küstah, sorumsuz, ahlâksız bir adamdır. Ahmet Cemil'in kız kardeşi İkbal ile evlenir ve hatta onun ölümüne neden olur.. Evin hizmetçisi Seher'e sarkıntılık eder. Eşi hamileyken başka kimselerle gönül eğlendiren biridir. İkbal'e uyguladığı şiddet sonucu karısının ve karnındaki çocuğun ölümüne sebep olur.
- Ali Şekip: Ahmet Cemil gibi Mirat-ı Şuun gazetesinde çalışır. Gazetedeki yazarlar arasında en çok bilgiye sahip olanıdır. Çok kitap okuduğu için hemen hemen her konuda biraz da olsa bilgisi olmasına rağmen son derece mütevazı bir insandır. Gazete'nin başına geçen Vehbi Bey Ali Şekip'i işten çıkarır. Ali Şekip işten çıkarıldıktan sonra bir kâğıt dükkânı açar ve esnaf olur.
- Raci: karısı ve çocuğuyla hiç ilgilenmeyen, kazandığı parayı dışarıda harcayan bir adamdır. Ahmet Cemil'in tam tersi bir karakterdir. Neredeyse hiç bir şey bilmeyen fakat cahilliğin getirisi olsa gerek bilgiçlik taslayan biridir. Ahmet Cemil'i sevmemesi ve açığını araması ile bilinir. Ahmet Cemil'in aksine eski şiir anlayışını benimser.
- Seher: evin emektar hizmetkârıdır. Namuslu, saygılı bir genç kızdır. İkbal'in kocası Vehbi Bey tarafından sürekli taciz edilse de İkbal ikisini de tam anlamıyla tanıdığı için hiçbir zaman Seher'i suçlu bulmaz.