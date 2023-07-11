Mai ve Siyah Romanının Olay Örgüsü - Mai ve Siyah Roman İncelemesi, Özeti Ve Ana Fikri

Türk Edebiyatı klasikleri içinde günümüzde hala beğeni ile okunan, tahlilleri yapılan pek çok eser mevcuttur. Öyle ki bu eserler hala modern Türk Edebiyatı derslerinde konu olarak işlenmektedir. Bahsi geçen eserler arasında Mai ve Siyah isimli roman da vardır. Akademik edebiyat çalışmalarında, Mai ve Siyah romanının yapı unsurları ve roman incelemesi de mutlaka ele alınmaktadır. Bizlerde siz değerli okuyucularımız için Mai ve Siyah romanı olay örgüsü ve ana fikrini derleyip hazırladık.

Mai Ve Siyah Roman Özeti

İstanbul'da ortalama yaşam standartlarına sahip bir ailenin oğlu olan Ahmet Cemil Mülkiye-i Mektep öğrencisidir, mezuniyetine hazırlanırken babasını kaybeder. Evin babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan hane halkı maddi yönden de sıkıntıya düşünce Ahmet Cemil çalışmaya başlar, bir yandan özel akşam dersleri verirken bir yandan da kitapçılara çevirmenlik yapar. Bir yandan edebiyata büyük ildi duyan Ahmet Cemil, bin bir emekle kendi eserini yazmaktadır. Eseri ona büyük bir umut vermektedir ancak bu umut yerini kısa bir süre sonra hüzne teslim eder, Hüseyin Nazmi'nin evinde bir araya geldiği arkadaşlarına bitirdiği eserini hevesle okur, ortamdaki eski edebiyat savunucuları onun bu eserini oldukça sert dille eleştirir hatta hakkında olumsuz yazılar yazarlar. Artık Ahmet Cemil, eserine dair umutları ve hevesini yitirir. Tüm bunlar olurken özel hayatında da işler yolunda gitmemektedir, kıymetli kız kardeşi İkbal eşinden şiddet görmektedir bu şiddetin boyutu öyle büyüktür ki, zavallı kadın bebeğini düşürür. Diğer yanda sevdiği kız Lamia Ahmet'i bırakıp bir subayla nişanlanır. Ahmet Cemil yaşadıklarının da etkisiyle tamamen umudunu kaybeder, büyük heveslerle hazırladığı şiirlerini yakıp atar. Yemen'e kaymakam olarak görevlendirilen Ahmet Cemil annesini de yanına alarak, kırık bir kalp ağrısıyla İstanbul'u terk eder.

Mai Ve Siyah Roman İncelemesi

Olay örgüsü;

Henüz öğrenci iken Ahmet Cemil babasını kaybeder, ailesinin yükünü kaldırabilmek için çalışmaya başlar.

Çevirmenlik yaparken büyük heveslerle kendi eserlerini yazar.

En yakın arkadaşı Hüseyin Nazmi ile aynı kızı yani Lamia'yı severler.

Ahmet Cemil eserinin hak ettiği değeri göreceği, Lamia ile evleneceği hayalleri kurar.

Kız kardeşi İkbal'in evlendiği Vehbi Bey son derece korkunç bir adam çıkar, kız kardeşine şiddet gösterir ölümüne sebep olur.

Eseri beğenilmez, hatta ağır eleştiriler alır.

Lamia bir subayla evlenir.

Ahmet Cemil'in hayata dair bir beklentisi ve umudu kalmaz, şiir defterini yakıp kaymakam olarak görevlendirildiği Yemen'e annesini de alıp gider İstanbul'u ve geride kalanları kalbine gömer.

Ana Fikir;

Romanda anlatılan Ahmet Cemil'in yaşamının bir bölümünde gelişen olayların anlattığı ana fikir, gerçekler acı da olsa yüzleşmek gerektiği, gerçekler yerine hayallere göre şekil alınırsa sonunda daha büyük acılar yaşanacağı gerçeğidir.

Anlatım Biçimi;

Yazar romanda betimleyici ve hikaye edici anlatım biçimlerini tercih etmiştir. Bazı bölümlerde de iç çözümleme, sahneleme, geriye dönüş gibi tekniklerinde kullanıldığını görmekteyiz.