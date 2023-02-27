Maiotik Ne Demek? Felsefede Maiotik Yöntem Nedir, Aşamaları Neler?

Yöntem olarak ironinin tersi olarak düşünülen maiotik, birçok insanın hakkında soru sorduğu ve cevap almak için araştırma yaptığı yöntemlerden biridir. Bu yöntemle alakalı sorulan en temek soru ise maiotik ne demek sorusudur. Bu soru beraberinde felsefede maiotik yöntem nedir, aşamaları nelerdir gibi soruları getirmiştir. Felsefeyle ilgilenen insanların gündeminde olan bu yöntem hakkında merak edilen soruları sizler için cevapladık ve derledik. Maiotik yöntem nedir hep beraber öğrenelim.

Maiotik Ne Demektir?

Maiotik yöntem birçok insanın merak ettiği ve araştırdığı başlıklardan biridir. Maiotik bilgi yöntemi, ikili bir diyalog esnasında karşı tarafa sorular sorarak öğretilmek istenen asıl ve ana bilginin ortaya çıkarıldığı yönteme verilen isimdir. Bu yöntem düşünürü olarak anılan Soktares'in bir gün geometri hakkında hiçbir fikri olmadığını zanneden bir kişiye sorular sorarak, aslında kişinin o geometri hakkında ne çok bilgi sahibi olduğunu ispatlayan yöntem olarak bilinmektedir. Maotik yöntemi çıkardığı bu sonuca rağmen maalesef ironi kadar popüler olamamıştır. İroni yöntemi ise söylenen herhangi bir şeyin tam tersinin kast edildiği bir yöntemdir. İroni yapmak pek çok insan tarafından zor olduğu söylenen yöntemler arasında yer alır. Bunlara ek olarak Sokrates aynı zamanda, kimseye bir şey öğretme iddiasında olmadığı gibi, kimsenin kimseye bir şey öğretemeyeceğini de savunmaktadır. Ona göre her insan, bütün bildiklerine zaten doğuştan sahiptir. Yapılabilecek şey, kişinin kendi kendisine veya iyi bir öğretmen eşliğinde kendisinde bulunan bilgileri açığa çıkartmasıdır.

Felsefede Maiotik Yöntem Nedir ve Aşamaları Nelerdir?

Felsefe maiotik yöntem kısaca sorularla öğretme yöntemi olarak bilinmektedir. İroninin tam tersi olarak bilinen bu yöntem, tüm bilgiler insan zihninde doğuştan vardır ilkesini savunur. Bu yöntem doğurtmaca olarak da anılmakta ve bilinmektedir. Bilginin sorularla sınanması yöntemini ilk olarak vurgulayan düşünür Sokrates'tir ve Maitoik yöntem 3 aşamada gerçekleştirilir. İlk aşama sorulan sorularla birlikte yanlışın ayıklanarak, kişinin zihninden uzaklaşmasını sağlamaktır. İkinci aşama ile birlikte kişinin zihninde var olan doğru bilgiye sorularla ulaşılır ve bu doğurma yöntemi olarak Sokrates tarafından tanımlanmıştır. Bu doğurma yöntemini savunurken, annesinin ebe oluşundan esinlendiğini vurgulamıştır. Sorularla kişinin zihnindeki doğru bilgilerin açığa çıktığını düşünülen yöntemde üçüncü aşama ise yüce güç yani Tanrı kavramıdır. Tanrının dünya işlerinden iyilik ve bilgeliği desteklediğine inanılan bu görüşte vicdan çok önemli bir faktördür ve ''Vicdanın sesi görünmez, vicdan destekler'' anlamında Diamon kullanılır.

Doğurtma Yöntemi Nedir?

Bilgiyi doğurtma yöntemiyle öğrenme, Sokrates tarafından ortaya konmuş olan ve insanların aslında öğrenmek istedikleri her şeyi bildiklerini ve sadece bu bilgileri ortaya çıkarmaya ihtiyaç duyduklarını öne süren bir öğrenme yöntemidir. Bu metotta da Maiotik yöntemde olduğu gibi kişilere sorular sorulur ve bilmediklerini sanarak öğrenmeye çalıştıkları şeyin aslında bilincinde olduklarını kavramaları amaçlanır. Bu kavram Maiotik doğurtma yöntemi olarak da anılmaktadır. Aynı şekilde kişiye sorular sorularak kişinin zihninde temelde olan bilgiyi çıkaracağı düşünülür. Bu öğrenme tekniğinde öğrenci konumunda olan kişi, öğrenci konumunda olan kişiye farklı ve birçok soru sormaktadır.

İroni Nedir?

İroni çok genel anlamda ele alındığında söylenen veya yapılanın tam tersinin kastedildiği bir iletişim becerisi olarak nitelendirilmektedir. Maotiğin karşıtı olarak bilinen ironi, bu anlamda söylenen ya da yapılanın görünen görüntüsü altındaki karşıt söylemi, çelişki noktasına vurgu yaparak ortaya çıkarmayı amaçlar. Başka bir ifadeyle ironinin temel özelliği gerçek ile görünüş veya söylenen ile söylenmek istenen arasındaki zıtlığa dayanmasıdır. Temelde ironi ile yapılan şey, söylem kalıplarını farklı bir bakış açısıyla yeniden okunacak, görülecek biçime getirmektir. Bu farklı bakış, genel doğru olarak kabul edilen gerçekleri, toplumsal bakıştan, kabullenişten kurtararak, muhalif birey bilinciyle yorumlar. İroninin yaratıcısı ve en iyi uygulayıcısı olarak kabul edilen Sokrates, hayatı boyunca başkalarının bilgeliklerine duyduğu merakın içinde kaybolmuş cahil insanı oynamış ve sonuçta insanları erdemli olmaya ikna etmeye çalışmıştır. Bazı düşünürler Sokratik ironiyi, konuşmacının karşısındaki kişiyi överek, dolaylı bir şekilde onu eleştirmesi ve suçlaması nedeniyle, bir tür kandırma anlamına da geldiğini ifade etmektedirler.