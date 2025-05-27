Makarna Türleri ve ve İsimleri - Yerli, Yabancı, İtalyan Makarna Çeşitleri

Kültürel çeşitliliğin bir yansıması olarak, dünya mutfağında yer alan makarnalar hem biçimleri hem de pişirme yöntemleri açısından farklılık göstermektedir. Türkiye'nin geleneksel tariflerinden İtalya'nın coğrafi işaretli ürünlerine kadar pek çok örneğe rastlamak mümkündür. Bu zenginlik karşısında makarna türleri ve isimleri ile yerli, yabancı, İtalyan makarna çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak hem mutfak profesyonelleri hem de yemek tutkunları için önemlidir.

Makarna Türleri

Makarna İtalya'nın ulusal yemeği olarak kabul edilen ve tüm dünyaca bilinen son derece lezzetli bir gıdadır. Fakat makarnanın ortaya çıkışı özdeşleştiği ülke olan İtalya'dan değil Çin'den olmuştur. Bu ünlü lezzet uzak Asya'da milattan önce 5 binli yıllara dayanan tarihiyle yeryüzündeki en eski yemeklerden biri olarak da bilinir. Buğday unu ve sudan elde edilen makarna, yapımında kullanılan una, şekline, kesim biçimine ve dolgu malzemelerine göre birçok türe ayrılmaktadır. Hem yerli hem de yabancı mutfaklarda sıkça kullanılan önemli makarna çeşitleri ise şunlardır;

Spagetti

Spagetti İtalyan mutfağının en bilinen makarna türlerinden biridir. İnce, uzun ve silindir formunda olan bu makarna çeşidi domates sosu, et sosu ya da zeytinyağı ile servis edilir. İtalya dışında da büyük rağbet gören spagetti, özellikle ABD ve Türkiye'de sıklıkla tüketilmektedir.

Penne

Kısa, silindirik ve her iki ucu çapraz kesilmiş bir İtalyan makarna türü olan penne makarnasının iç kısmının boş olması sosu iyi tutmasını sağlar. Kremalı ve domatesli soslarla tercih edilen bu yemek Türkiye'de yerli üreticiler tarafından farklı çeşitleri ile üretilmektedir.

Fettuccine

Fettuccine düz ve geniş şeritlerden oluşan bir makarna çeşididir. Özellikle Alfredo sosla birlikte sunulan bu makarna türü İtalyan restoranlarının vazgeçilmezidir. Türkiye'de de pek çok restoranda yer almakta ve beğeniyle tüketilmektedir.

Tagliatelle

Tagliatelle fettuccine makarnasına benzeyen ancak biraz daha kalın olan bir başka şerit makarnadır. Bologna bölgesine özgü bir türdür. Etli ragu soslarla sunulan bu makarna İtalyan mutfağında geleneksel bir yere sahiptir ve zamanla dünya genelinde popülerlik kazanmıştır.

Ravioli

İçi genellikle peynir, ıspanak, et ya da mantarl gibi dolgularla doldurulan kare ya da yuvarlak formda bir makarna türü olan ravioli çoğunlukla tereyağı veya domates sosuyla servis edilir. Doldurulmuş makarnalar arasında yer alır ve yabancı makarna çeşitleri arasında öne çıkar.

Tortellini

Tortellini ravioliye benzer şekilde içi dolgulu bir makarna çeşididir, ancak genellikle halka biçiminde kapatılır. Et, peynir ya da sebze dolgulu olabilir. Çorbalarda ya da soslu ana yemek olarak sunulur. İtalya dışında da birçok ülkede üretilmekte ve tüketilmektedir.

Erişte

Erişte Türkiye'ye özgü, geleneksel yöntemlerle hazırlanan yerli bir makarna türüdür. Yumurta, un ve sütle hazırlanan hamur şeritler hâlinde kesilerek kurutulur. Genellikle tereyağlı veya cevizli şekilde tüketilir. Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir.

Arpa Şehriye

Arpa şehriye Türkiye'de çorba ve pilavlarda sıkça kullanılan küçük, arpa şeklinde bir makarna türüdür. Bu makarna genellikle yardımcı yemeklerde, pilavlarda ve çorbalarda kullanılır ve yerli makarna çeşitleri arasında önemli bir yer tutar.

Burgu (Fusilli)

Fusilli de denilen burgu makarna spiral şekliyle sosları iyi tutmasıyla bilinir. Hem İtalya hem de Türkiye'de yaygın olarak üretilir. Salatalarda, fırın yemeklerinde ve soslu tariflerde kullanılır. Yerli üreticiler tarafından da geniş biçimde üretilmektedir.

Lazanya

Lazanya tabaka hâlindeki makarnalardan oluşan, kat kat dizilerek yapılan ve genellikle kıymalı, domatesli sosla pişirilen bir İtalyan yemeğidir. Türkiye'de de evlerde ve restoranlarda tercih edilen bir makarna çeşididir.

Farfalle

Farfalle kelebek ya da papyon şekliyle tanınan bir İtalyan makarna çeşididir. Bu makarnanın renkli sebze püreleriyle renklendirilmiş versiyonları da mevcuttur. Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilerek tüketilmektedir.

Farklı lezzetlerin kapılarını aralayan bu zengin çeşitlilik ve bu değişik makarna türleri dünya mutfağının ortak paydalarından biri olmayı sürdürmektedir.