Make 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Make Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizce dil bilgisi, etkili bir iletişim kurabilme yeteneğini artırır. Dil bilgisi kurallarını bilmek, konuşma, yazma, dinleme ve okuma gibi temel becerileri geliştirir. Dil bilgisi kurallarından en önemlilerinden biri fiil çekimleridir. Fiil çekimlerini bilmek, temel için oldukça önemlidir. Make 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, make fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur soruları fiil çekimlerini öğrenenlerin bilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

Make 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler Neler?

Hali (Past Tense): "made"

She made a wish on the first star she saw in the evening sky. (Akşam gökyüzündeki ilk yıldızı görünce bir dilekte bulundu.)

a wish on the first star she saw in the evening sky. (Akşam gökyüzündeki ilk yıldızı görünce bir dilekte bulundu.) They made a decision to move to a new city. (Yeni bir şehre taşınma kararı aldılar.)

a decision to move to a new city. (Yeni bir şehre taşınma kararı aldılar.) He made a mistake in his calculations. (Hesaplamalarında bir hata yaptı.)

Hali (Past Participle): "made"

The cake was made by Mary. (Pasta Mary tarafından yapıldı.)

by Mary. (Pasta Mary tarafından yapıldı.) The decision they made had significant consequences. (Aldıkları karar önemli sonuçlara yol açtı.)

had significant consequences. (Aldıkları karar önemli sonuçlara yol açtı.) He toy was made of wood. (Oyuncak tahtadan yapılmıştı.)

Make Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir?

"Make" fiilinin ikinci hali (Past Tense) "made" şeklinde, üçüncü hali (Past Participle) ise yine "made" şeklindedir. 2. hali, genellikle geçmiş yaşanan belirli bir zaman diliminde gerçekleşen eylemleri ifade ederken, 3. hali ise genellikle edilgen yapılar, zaman zarfları ve diğer durumlarla birlikte kullanılır.

Make Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nasıl Okunur?

"Make" fiilinin ikinci ve üçüncü halleri şu şekilde okunur:

2. Hali (Past Tense): "made" - Okunuşu: /meɪd/

3. Hali (Past Participle): "made" - Okunuşu: /meɪd/

Fonemik olarak, "made" kelimesinin her iki hali de aynı şekilde okunur. İkinci hali (Past Tense) ve üçüncü hali (Past Participle) aynı yazımı ve aynı telaffuz öğelerini paylaşır. İkinci ve üçüncü halleri kullanırken, telaffuzlarındaki farkı anlamak genellikle bağlamdan gelir.