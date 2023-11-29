Make 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Make Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizce dil bilgisi, etkili bir iletişim kurabilme yeteneğini artırır. Dil bilgisi kurallarını bilmek, konuşma, yazma, dinleme ve okuma gibi temel becerileri geliştirir. Dil bilgisi kurallarından en önemlilerinden biri fiil çekimleridir. Fiil çekimlerini bilmek, temel için oldukça önemlidir. Make 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, make fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur soruları fiil çekimlerini öğrenenlerin bilmesi gereken konular arasında yer alıyor.
Hali (Past Tense): "made"
Hali (Past Participle): "made"
"Make" fiilinin ikinci hali (Past Tense) "made" şeklinde, üçüncü hali (Past Participle) ise yine "made" şeklindedir. 2. hali, genellikle geçmiş yaşanan belirli bir zaman diliminde gerçekleşen eylemleri ifade ederken, 3. hali ise genellikle edilgen yapılar, zaman zarfları ve diğer durumlarla birlikte kullanılır.
"Make" fiilinin ikinci ve üçüncü halleri şu şekilde okunur:
Fonemik olarak, "made" kelimesinin her iki hali de aynı şekilde okunur. İkinci hali (Past Tense) ve üçüncü hali (Past Participle) aynı yazımı ve aynı telaffuz öğelerini paylaşır. İkinci ve üçüncü halleri kullanırken, telaffuzlarındaki farkı anlamak genellikle bağlamdan gelir.