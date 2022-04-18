Makedonya Para Birimi: Makedonya’nın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Balkanların merak uyandıran ve çoğu kişinin gitmek istediği Makedonya'nın para birimi için hazırladığımız bu içerik sizlere hem bir genel kültür bilgisi hem de kılavuz olacak şekilde hazırlanmıştır. Keza günlük hayatta da bazı alanlarda işinize yaracak olan Makedonya parası kaç TL eder üzerinden hazırladığımız içeriğimiz, iki para arasındaki dönüşümün nasıl yapılacağına da açıklık getiriyor.

Makedonya'nın Para Birimi Nedir? Sembolü Nedir?

Çoğu kişinin uzun soluklu tatiller için ideal bir rota olarak düşündüğü Makedonya, Balkanlar'ın merak uyandıran ülkelerinden biridir. Eğer sizlerde böyle bir seyahat planlıyorsanız her detaydan önce Makedonya para pirimi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Küçük bir araştırma yapılırsa Makedonya'nın para birimi olarak denar kullanıldığını görebilirsiniz.

1992 yılına kadar Yugoslavya dinarı kullanan Makedonya, 26 Nisan 1992 yılından itibaren Makedonya Dinarı kullanımına geçmiştir. Sembolü ден olan Makedonya denarı ilk yıllarda 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 şeklinde üretime alınmıştır. Denar para biriminin bir altı "deni" ismiyle anılır. Buna göre 1 Makedon denarı 100 Makedonya denisine eşittir.

Makedonya'nın Para Birimi Kaç TL eder?

Makedonya denarı kullanılan bu eşsiz Balkon ülkesi için Makedonya parası kaç TL ediyor sorusuna yanıt arayabilirsiniz. Oldukça basit bir dönüştürme işlemine tabi olan bu işlem için ilk bilmeniz gereken 1 TL kaç Makedon denarı ediyor olmalıdır.

Günlük kurlara göre kolayca takip edebileceğiniz bu miktar için 1 Mekadonya denarı ya da dinarı 0,26 TL olarak karşınıza çıkar. Dolayısı ile elinizdeki para miktarını bu orantıyı kullanarak kolayca denar cinsinden hesaplayabilirsiniz.

Örneğin: Elinizdeki 100 TL'yi buradaki orantıdan faydalanarak Makedon dinarına çevirmek istersek; 389,24 Makedonya Dinarı elde edebilirsiniz.