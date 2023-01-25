Makine Mühendisi Ne İş Yapar? Makine Mühendisliği Mezunu Ne Yapar, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Hayatımızdaki daha birçok kolaylaştırıcı nesnenin üretilmesinde görev alan makine mühendisliği, makine mühendisleri ne iş yapar sorusunu da beraber getirmektedir. Devlette ve kamuda nerede çalışır gibi sorular da birçok insanın merak ettiği başlıklardandır. Gelin hep beraber makine mühendisliğinden mezun insanların neler yaptığını ve iş imkanlarını beraber inceleyelim.

Makine Mühendisi Ne Demektir?

Makine mühendisliği, mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı için mühendislik fiziği ve mühendislik matematiği ilkelerini malzeme bilimi ile birleştiren bir mühendislik dalıdır. Temel fizik kanunları ve diğer disiplinlerin prensipleri ile bir enerji türünü bir diğerine çeviren makineler üzerine çalışan makine mühendislerinin çalışma alanı, sanılanın aksine elektronik cihazlara giren bilgisayar gibi aletleri kapsamaz. Makine mühendisleri, üretim tesisleri, endüstriyel ekipman, makine, ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemi, taşıma sistemleri, uçak, su taşıtı, robotik, tıbbi cihazlar, silahlar vb. araçların mekanik, ısı, akışkan parça ve sistemlerinin tasarım ve verim hesaplarını ve çizimlerini yapar. Makinelerin tasarımını, üretimini ve işletimini içeren mühendislik dalıdır ve ilk olarak 18. yüzyılda Avrupa'da Sanayi Devrimi sırasında bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Ancak gelişimi Dünya'da birkaç bin yıl öncesine kadar izlenebilir. 19. Yüzyılda, fizik alanındaki gelişmeler ile makine mühendisliği bilimlerinin gelişmesine yol açmıştır. Alan, gelişmeleri dahil etmek için sürekli olarak gelişmiştir ve bugün makine mühendisleri birçok alanlardaki gelişmeleri takip etmektedir.

Makine Mühendisi Ne İş Yapar?

Makine Mühendisliği bölümü mezunlarının çalışabileceği pek çok alan vardır. Bunların başında biyoteknoloji, imalat sanayi, inşaat sektörü, kimya, gıda ve ilaç sanayi, enerji ve tekstil sektörü, satış, pazarlama, servis hizmetleri ve mühendislik ofisleri gelmektedir. Bu alanlarda dizayndan, planlamadan, imalattan, kalite kontrolden, bakımdan, Ar-Ge'den sorumlu mühendis unvanlarıyla çalışabilirler.

Makine Mühendislerinin sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

● Mekanik bir cihazı tasarlamak ve bunun yapımı için plan yapmak

● Tasarladığı cihazın prototipini hazırlamak ve çalışmasını test etmek

● Üretim sürecini kontrol etmek

Makine Mühendisliği İçin Gerekli Olan Özellikler Nelerdir?

Bu özelliklere sahip olan kişiler bu bölümde başarılı olabilir:

Mekanik eşyaların çalışma prensibini merak eden

Makine kavramına tutku duyan

Hedefini bilen ve hedefinin peşinden koşan

İstatistiğe, doğrusal cebire ve mühendislik bilimlerine hakim olma

Yaratıcılık

Matematik, bilim ve mühendisliği; makine mühendisliği problemleri üzerinde uygulayabilme

Profesyonel ve etik sorumluluğa sahip olma

Güncel konulara hakim olma

Deney tasarlama ve yapma, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi

Mühendislik problemlerini tanımlama, formülize etme ve çözme becerisi

Azim ve rekabetçilik

Gerekli modern mühendislik tekniklerini, becerilerini ve hesaplama araçlarını kullanabilme

Makine Mühendisi Ne İş Yapar? Makine Mühendisliği Mezunu Ne Yapar?

Makine mühendisleri genellikle uzmanlık alanlarına göre farklı şirket, özel kurum, fabrika ya da kamu kurumlarında çalışır. Bu bölüm mezunlarının çalışabileceği pek çok alan vardır ve bunların başında biyoteknoloji, imalat sanayi, inşaat sektörü, kimya, gıda ve ilaç sanayi, enerji ve tekstil sektörü, satış, pazarlama, servis hizmetleri ve mühendislik ofisleri gelmektedir. Bu alanlarda dizayndan, planlamadan, imalattan, kalite kontrolden, bakımdan, Ar-Ge'den sorumlu mühendis unvanlarıyla çalışabilmektedirler.

Makine Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Bölüm mezunlarının çalışabileceği geniş bir iş skalası vardır. Üretimin içinde olduğu her alanda Makine Mühendisleri de vardır. Makine Mühendisliği mezunları, kamuda ve özel sektörde öncelikli olarak istihdam edilirler. Elektrik jeneratörleri, içten yanmalı motorlar, buhar ve gaz türbinleri gibi enerji üreten makinalar; soğutma ve iklimlendirme araçları, imalat robotları, asansörler ve yürüyen merdivenler, malzeme taşıma sistemleri, takım tezgâhları, sınai üretim araçları gibi enerji kullanan makinaları ve diğer mühendisliklerin ihtiyaç duydukları tasarımları imal ederler. Mekanik sistemler, kontrol, ısıl sistemler makine mühendislerinin çalışma alanlarındandır. Makine mühendisliğinde çalışılabilecek bazı sektörler şunlardır:

Otomotiv

Makine imalatı

Teknik satış

Mühendislik hizmetleri

Yönetim

Hava, Kara ve Deniz kuvvetleri

Zirai üretim

Bakım

Doğa, mühendislik ve yaşam bilimlerinde araştırma ve geliştirme

Tersane ve gemi

Uçakların, uzay araçlarının ve bunların parçalarının imalatı

Bu sektörlerin yanı sıra makine mühendisleri kendi adlarına iş yeri açma hakkına sahiptir.