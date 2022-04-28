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Giriş Tarihi: 28.4.2022 14:29 Son Güncelleme: 28.4.2022 14:29

Makine Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Makine Mi Makina Mı?

Makine Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Makine Mi Makina Mı?

Türkçeyi düzgün kullanmanın en önemli şartlarından birisi de kelimeleri yazım kurallarına uygun ve yerinde kullanmaktır. Kelimeleri telaffuz ederken ne kadar dikkat etmek önemli ise, yine o kelimeleri doğru biçimde yazıya geçirmek de o kadar önemlidir. Dilimiz Türkçede kullanılan bazı kelimelerin doğru yazılışı hakkında bilgi karmaşası olabilmektedir. Özellikle dilimize sonradan girmiş yabancı asıllı kelimelerin yazılışında sıklıkla hatalar yapılmakta. Kelimelerin doğru yazılışı hakkında en net bilgileri Türk Dil Kurumu sözlüklerinin ışığında içeriğimizde hazırladık. Makine kelimesi de yazılırken ve telaffuz sıklıkla hata yapılan kelimelerden birisidir. Makine nasıl yazılır? TDK’ya göre doğru yazılışı makine mi makina mı? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Dilimizde sıklıkla kullandığımız makine kelimesi Türkçeye sonradan İtalyancadan geçmiş bir kelimedir. Makine; herhangi bir enerjiyi çeşitli başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütününe verilen isimdir. Yazım hatası sıklıkla yapılan bu kelime makine ve makina olarak yazılmaktır. Peki, makine nasıl yazılır? Doğru yazılışı makine mi makina mı? İşte detaylar...

Makine Nasıl Yazılır?

Kelimelerin doğru yazılış ve imla kurallarına en net bilgilerle ulaşabildiğimiz TDK sözlüklerine ve baktığımız zaman makine sözcüğünün doğru yazım şeklinin 'makine' şeklinde olduğunu görmekteyiz. Makina şeklindeki yazımı yanlış kullanım olarak geçmektedir. Doğru yazım şekli 'makine' olarak yazılır.

Makine Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • Bu etkinlikte öğrenciler kendi imkanlarıyla küçük makineler icat edip, onları tanıtacaklar. (Doğru kullanım)
  • Çamaşır makinası sürekli arıza yapıyor, yeni bir makina almanın zamanı geldi. (Yanlış kullanım)

Makine Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nedir?

  • Makine ( TDK'ya göre doğru)
  • Makina ( TDK'ya göre yanlış)

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