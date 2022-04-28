Makine Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Makine Mi Makina Mı?

Dilimizde sıklıkla kullandığımız makine kelimesi Türkçeye sonradan İtalyancadan geçmiş bir kelimedir. Makine; herhangi bir enerjiyi çeşitli başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütününe verilen isimdir. Yazım hatası sıklıkla yapılan bu kelime makine ve makina olarak yazılmaktır. Peki, makine nasıl yazılır? Doğru yazılışı makine mi makina mı? İşte detaylar...

Makine Nasıl Yazılır?

Kelimelerin doğru yazılış ve imla kurallarına en net bilgilerle ulaşabildiğimiz TDK sözlüklerine ve baktığımız zaman makine sözcüğünün doğru yazım şeklinin 'makine' şeklinde olduğunu görmekteyiz. Makina şeklindeki yazımı yanlış kullanım olarak geçmektedir. Doğru yazım şekli 'makine' olarak yazılır.

Makine Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Bu etkinlikte öğrenciler kendi imkanlarıyla küçük makineler icat edip, onları tanıtacaklar. ( Doğru kullanım )

) Çamaşır makinası sürekli arıza yapıyor, yeni bir makina almanın zamanı geldi. (Yanlış kullanım)

Makine Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nedir?