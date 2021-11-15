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Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:47

Maksat eş anlamlısı nedir? Maksat kelimesinin eş anlamlısı

Maksat eş anlamlısı nedir? Maksat kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede günlük konuşma ve yazı dilinde pek çok kelime ile karşı karşıya geliriz. Bu kelimelerin anlamları merak ederek internet ve sosyal medya üzerinden araştırmaya koyuluruz. Bunun nedeni kişilerin kendilerini ifade ederken anlatımda zenginlik sağlayacak kelime dağarcığına sahip olmak istemesidir. Kişilerin anlamını ve eş anlamlı karşılığını merak ettikleri kelimelerden biri de maksattır. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Maksat eş anlamlısı nedir? Maksat kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi cümleler kurulabilir sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Köklü tarihi nedeni ile geçmişten bu yana farklı diller ile etkileşim halinde olan Türkçeye birçok kelime dahil olmuştur. Bu kelimeler günlük hayat içerisinde de sıklıkla kullandığımız, ikili diyaloglarımızda yer alarak cümlelerimizi anlamlandırmaya ve zenginleştirmeye yardımcı olur. Kişilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek için kelimeleri eş anlamlılarını kullanmaktadır. İşte, Maksat eş anlamlısı nedir? Maksat kelimesinin eş anlamlısı.

Maksat kelimesinin anlamı

Türkçede bulunan kelimelerin bazıları Arapça kökenlidir. Bunun nedeni de Türkçenin geçmiş dönemlerinden bu yana farklı topluluklar ile ilişki içerisinde olmasıdır. Maksat kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. İstenilen bir şey olarak Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanan bu kelimenin eş anlamlıları da cümleler içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Maksat kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede bulunan kelimelerin hemen hemen hepsinde yazılışları farklı olsa da anlamları aynı olan eş anlamlı karşılıkları bulunur. Maksat kelimesi de eş anlamlısı bulunan kelimelerden biridir. Kişiler cümlelerinde maksat kelimesi yerine amaç, gaye, hedef, istek, meram, niyet, plan ve tasavvuru kullanabilir. Bu kelimeleri kullanarak kelime dağarcığınızı zenginleştirirken ikili diyalog ve yazı dilinizi de daha dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz.

Maksat kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Maksadını aşan sözler söyledi.
  • Maksadım kimse üzülmeden bu konuyu kapatabilmekti.
  • Ne maksatla yalan söylediğini kimse anlamadı.
  • Maksadı iyi olmasa da güzel bir sonuç aldık.

Maksat kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Tek amacı iyi bir eğitim almaktı.
  • Hedefleri doğrultusunda yalan söylemekten geri kaçınmazdı.
  • İyi bir gelecek için üniversite sınavı hedefini de yüksek tutması gerekiyordu.
  • Hayattaki en büyük gayesi adını tarihe yazacak işler yapmaktı.
  • Okulun kütüphanesini yenilemek en büyük gayesi olmuştu.
  • Niyeti iyi olduğu için yaptığı hata hemen affedildi.
  • Kardeşinin başarısı karşısında iyi niyetlerini sunarak tebrik etti.
  • Meramını anlatmayana çare bulunmaz derler.
  • Muhtar köylülerin meramını anlamak için toplantı düzenledi.
  • Planları doğrultusunda gece gündüz çalışıyordu.

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Maksat eş anlamlısı nedir? Maksat kelimesinin eş anlamlısı
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