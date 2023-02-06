Makus Ne Demek? Makus Talih Ne Anlama Gelir, Doğru Yazılışı Nedir?

Ne yaparsa yapsın işleri rast gitmeyen kişileri yakından ilgilendiren bir tabir olan makus ne demek diyenler olabilir. Gerçek anlamından ayrı olarak makus talih, zorluklarla dolu bir hayata sahip olan ve şansın bir türlü yüzüne gülmediği kişilerin durumunu ifade etmek için kullanılır. İnsanlar, siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz ne anlama gelir diye merak edebilir. Makus talih nedir ve kimler için söylenir?

Makus Ne Demektir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan "makus" sözcüğünün anlamı, ters, aksi ve karşıttır. Makus talih ise Türkçede şansı bir türlü yaver gitmeyen, sürekli olarak kötü durumlarla başa çıkmaya çalışan ve uğursuzluktan bir türlü kurtulamayan kişi veya kişiler için söylenir. Uzun süre boyunca şanssız bir dönemden geçen kişiler işlerini yoluna koyduğunda ve durumunu düzelttiğinde ise onun için "makus talihini yendi" ifadesi kullanılır. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) ifade ettiği biçimde "makus" kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Baş aşağı getirilmiş

Ters döndürülmüş

Yukarıda bahsedildiği üzere mecazi anlamı ise "işlerin ters gitmesi" veya "tepetaklak" olması gibi anlamlara sahiptir. Bir diğer merak edilen ise "siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz" cümlesidir. Bu cümle, II. İnönü Savaşı'nın zafer ile sonuçlanmasından sonra Atatürk tarafından söylenmiştir. Burada anlatılmak istenen ise o dönemin şartlarının elverişsizliğine rağmen milletin ortaya koymuş olduğu mücadele ve fedakarlık sayesinde zafere ulaşıldığıdır.

Makus Talih Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Bu ifadenin hangi durumlar için kullanıldığını anlamak için bazı örneklere bakmak yeterlidir. Arapça olmasına rağmen dilimizde sıklıkla kullanılan bir tabir olan makus talihin nasıl kullanıldığı aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir.

Şans oyunlarından kazandığı ikramiye sayesinde makus talihini yendi.

Uzun bir aradan sonra şampiyon olan Fenerbahçe makus talihini yenmeyi başardı!