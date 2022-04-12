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Giriş Tarihi: 12.4.2022 14:12 Son Güncelleme: 12.4.2022 14:12

Malatya İlçeleri: Malatya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Malatya İlçeleri: Malatya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Malatya, kayısısı ile ünlüdür. Ekonomik bakımdan, bölgenin en kalkınmış şehridir. Kayısı başta olmak üzere Malatya’da, şeftali, vişne, kiraz, dut, elma, armut ve üzüm gibi meyveler yetiştirilir. Meyve çeşitliliği ile zengin olmasının yanı sıra, şekerpancarı, arpa, buğday, nohut, mercimek, mısır ve çavdar üretimi de yapılır. Türkiye’nin kayısı ihtiyacını, yaklaşık %50 oranıyla Malatya karşılar.

Malatya'nın coğrafi özelliklerine bakıldığında, Yukarı Fırat Havzasında bulunduğu görülür. Sınır olduğu iller arasında, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan ve Sivas vardır. Gelişmesini, büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa borçludur. Turizm ise Malatya için ayrı bir yere sahiptir. Çünkü bu şehirde, birçok doğal ve tarihi güzellik bulunur. Bunlar arasında, Nemrut Dağı, Aslantepe, Bayramtepe Höyük, Fırıncılar Höyük, İkinciler Höyük, Kaletepe Höyük, Ören Höyük, Kağköy Kaya Kabartmaları, Aslantaş, Ansur ve Levent Vadisi vardır. Geçmişten günümüze uzanan bu doğa harikası yerler, aynı zamanda arkeolojik çalışmaların devam ettiği gizemli bölgelerdir. Malatya, konum olarak Akdeniz ile Doğu Anadolu arasında bir köprü görevi görür.

Malatya İlçeleri Kaçtır?

Dört bir yanı vadiler ile çevrili Malatya'nın 13 ilçesi şunlardır:

  • Akçadağ
  • Arapgir
  • Arguvan
  • Battalgazi
  • Darende
  • Doğanşehir
  • Doğanyol
  • Hekimhan
  • Kale
  • Kuluncak
  • Pütürge
  • Yazıhan
  • Yeşilyurt

Malatya'nın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

TÜİK'in 2021 verilerine göre, Malatya'nın nüfusu 808.692'dir. Yüzölçümü 12.313 km2 olup, Türkiye'nin en büyük toprağa sahip 21. ilidir. Şehrin en kalabalık ilçesi Yeşilyurt, nüfusu en az olan ilçesi de Battalgazi'dir.

Darende ilçesi, Malatya'nın en büyük toprağa sahip ilçesiyken, Doğanyol en küçük ilçesidir. İlçelerin, nüfus ve yüzölçümlerine ilişkin veriler, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Akçadağ

28.283

1.146,665

Arapgir

10.119

1.020,665

Arguvan

7.105

1.111.03

Battalgazi

304.750

906,493

Darende

24.923

1.480,163

Doğanşehir

38.136

1.389,688

Doğanyol

3.794

179,727

Hekimhan

16.381

1.444,142

Kale

5.503

217,577

Kuluncak

7.244

670,501

Pütürge

12.976

1.063,066

Yazıhan

12.429

659,371

Yeşilyurt

337.049

1.025,701

Malatya Merkez İlçeleri Hangileridir?

2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olan Malatya'nın, iki tane merkez ilçesi bulunur. Bunlar; Yeşilyurt ve Battalgazi'dir. Merkezi ilçe olmalarının en önemli nedeni, bulundukları konum ve bundan kaynaklı oluşan yüksek nüfus oranlarıdır.

Malatya İlçeler Haritası

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Malatya İlçeleri: Malatya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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