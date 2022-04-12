Malatya İlçeleri: Malatya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Malatya'nın coğrafi özelliklerine bakıldığında, Yukarı Fırat Havzasında bulunduğu görülür. Sınır olduğu iller arasında, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Erzincan ve Sivas vardır. Gelişmesini, büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa borçludur. Turizm ise Malatya için ayrı bir yere sahiptir. Çünkü bu şehirde, birçok doğal ve tarihi güzellik bulunur. Bunlar arasında, Nemrut Dağı, Aslantepe, Bayramtepe Höyük, Fırıncılar Höyük, İkinciler Höyük, Kaletepe Höyük, Ören Höyük, Kağköy Kaya Kabartmaları, Aslantaş, Ansur ve Levent Vadisi vardır. Geçmişten günümüze uzanan bu doğa harikası yerler, aynı zamanda arkeolojik çalışmaların devam ettiği gizemli bölgelerdir. Malatya, konum olarak Akdeniz ile Doğu Anadolu arasında bir köprü görevi görür.

Malatya İlçeleri Kaçtır?

Dört bir yanı vadiler ile çevrili Malatya'nın 13 ilçesi şunlardır:

Akçadağ

Arapgir

Arguvan

Battalgazi

Darende

Doğanşehir

Doğanyol

Hekimhan

Kale

Kuluncak

Pütürge

Yazıhan

Yeşilyurt

Malatya'nın İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

TÜİK'in 2021 verilerine göre, Malatya'nın nüfusu 808.692'dir. Yüzölçümü 12.313 km2 olup, Türkiye'nin en büyük toprağa sahip 21. ilidir. Şehrin en kalabalık ilçesi Yeşilyurt, nüfusu en az olan ilçesi de Battalgazi'dir.

Darende ilçesi, Malatya'nın en büyük toprağa sahip ilçesiyken, Doğanyol en küçük ilçesidir. İlçelerin, nüfus ve yüzölçümlerine ilişkin veriler, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Akçadağ 28.283 1.146,665 Arapgir 10.119 1.020,665 Arguvan 7.105 1.111.03 Battalgazi 304.750 906,493 Darende 24.923 1.480,163 Doğanşehir 38.136 1.389,688 Doğanyol 3.794 179,727 Hekimhan 16.381 1.444,142 Kale 5.503 217,577 Kuluncak 7.244 670,501 Pütürge 12.976 1.063,066 Yazıhan 12.429 659,371 Yeşilyurt 337.049 1.025,701

Malatya Merkez İlçeleri Hangileridir?

2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olan Malatya'nın, iki tane merkez ilçesi bulunur. Bunlar; Yeşilyurt ve Battalgazi'dir. Merkezi ilçe olmalarının en önemli nedeni, bulundukları konum ve bundan kaynaklı oluşan yüksek nüfus oranlarıdır.

Malatya İlçeler Haritası