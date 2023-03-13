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Giriş Tarihi: 13.3.2023 15:12 Son Güncelleme: 13.3.2023 15:12

Malatya Nerede, Hangi Bölgede? Malatya Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Türkiye’nin 81 ilinden birisi olan Malatya, ülkemizin en önemli ulaşım yollarının merkezinde yer almaktadır. Bu il hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu ilimizin ön plana çıktığı bir husus da kayısısının popülerliğidir. Peki Malatya nerede, hangi bölgede? Malatya’nın ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi var? İşte soruların yanıtlarını siz okuyucularımız için bu yazımızda derledik.

Malatya Nerede, Hangi Bölgede? Malatya Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Malatya, hem tarihi güzellikleri hem de doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerimizden birisidir. Bu şehrimizin bir önemli özelliği de önemli yollar üzerinde bulunuyor olmasıdır. Malatya, ülkemizin kalabalık sayılan şehirlerinden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 12.259 km2 dir ve il plaka kodu 44'tür.

MALATYA NEREDE?

Kayısısı ile ünlenmiş şehrimiz olan Malatya, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Yukarı Fırat Bölümü'nde bulunmaktadır. Malatya'ya sınır komşuluğu yapan illerimiz; doğu sınırında Elazığ, güneydoğu sınırında Diyarbakır, güney sınırında Adıyaman, güneybatı sınırında Kahramanmaraş, kuzeybatı sınırında Sivas ve kuzeydoğu sınırında Erzincan'dır.

MALATYA HANGİ BÖLGEDE?

Malatya, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Yukarı Fırat Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu bölümde bulunan şehrimizin etrafında Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas ve Erzincan şehirleri bulunmaktadır.

MALATYA NÜFUSU

Malatya, Türkiye'nin kalabalık sayılan illerinden birisidir. Bu il Türkiye nüfus sıralamasına göre 28. sırada bulunmaktadır. Bu şehrin nüfusu 806.1156'dır. Bu nüfusun 404.546'sı kadın, 401.610'u erkektir.

MALATYA İLÇELERİ

Malatya iline ait 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır:

  • Akçadağ
  • Arapgir
  • Arguvan
  • Battalgazi
  • Darende
  • Doğanşehir
  • Doğanyol
  • Hekimhan
  • Kale
  • Kuluncak
  • Pütürge
  • Yazıhan
  • Yeşilyurt

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Malatya Nerede, Hangi Bölgede? Malatya Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?
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