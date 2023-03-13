Malatya, hem tarihi güzellikleri hem de doğal güzellikleri ile ön plana çıkan şehirlerimizden birisidir. Bu şehrimizin bir önemli özelliği de önemli yollar üzerinde bulunuyor olmasıdır. Malatya, ülkemizin kalabalık sayılan şehirlerinden birisidir. Bu şehrin yüz ölçümü 12.259 km2 dir ve il plaka kodu 44'tür.

MALATYA NEREDE?

Kayısısı ile ünlenmiş şehrimiz olan Malatya, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Yukarı Fırat Bölümü'nde bulunmaktadır. Malatya'ya sınır komşuluğu yapan illerimiz; doğu sınırında Elazığ, güneydoğu sınırında Diyarbakır, güney sınırında Adıyaman, güneybatı sınırında Kahramanmaraş, kuzeybatı sınırında Sivas ve kuzeydoğu sınırında Erzincan'dır.

MALATYA HANGİ BÖLGEDE?

Malatya, Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu bölgenin ise Yukarı Fırat Bölümü'nde bulunmaktadır. Bu bölümde bulunan şehrimizin etrafında Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Sivas ve Erzincan şehirleri bulunmaktadır.

MALATYA NÜFUSU

Malatya, Türkiye'nin kalabalık sayılan illerinden birisidir. Bu il Türkiye nüfus sıralamasına göre 28. sırada bulunmaktadır. Bu şehrin nüfusu 806.1156'dır. Bu nüfusun 404.546'sı kadın, 401.610'u erkektir.

MALATYA İLÇELERİ

Malatya iline ait 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: