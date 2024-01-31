Malatya Plaka Kodu Nedir? Malatya İl Plakası Kaçtır?

Malatya pek çok özelliğiyle ön plana çıkan bir kenttir. Şehrin adından söz ettirdiği konulardan bir tanesi de Malatya'da yetişen ve pek çok yere dağıtımı yapılan Malatya kayısısıdır. Malatya'da yetiştirilen kayısılar dünya genelinde de bir üne sahiptir. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, şehri daha iyi tanıyabilmek adına, Malatya plaka kodu nedir ve Malatya il plakası kaçtır konuları da ayrı bir önem kazanmaktadır.

Malatya Plaka Kodu Nedir?

Malatya'nın geçmişte Anadolu'da hakimiyet kuran pek çok uygarlık için çok önemli bir yerleşim yeri olduğu bilgisi, tarihçiler tarafından doğrulanmaktadır.

Bugün Anadolu coğrafyası üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı dalgalanır ve Malatya modern çağda da Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kentleri arasında yer alır. Bu nedenle Malatya'nın plaka kodunu bilmek de çok önemlidir.

Malatya İl Plakası Kaçtır?

Malatya'nın il plakası 44'tür. Malatya "M" harfi ile başlayan iller arasında alfabetik olarak ilk sırada yer alır.

Malatya'dan önceki 43 numaralı plaka kodu Kütahya'ya aittir. Malatya'nın ardından alfabetik olarak sıralamada 45 numaralı plaka kodu ile Manisa yer alır.