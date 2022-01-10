Malezya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesindedir?

Malay, Çin, Hint vb. birçok farklı etnik köken ve kültüre ev sahipliği yapan ve bu yönüyle zengin bir topluluk oluşturan Malezya, 32 milyondan fazla bir nüfusa sahiptir. Hem kültürel, hem de doğal güzellikleri ile birçok kişinin dikkatini çeken Malezya hangi kıtadır? İşte, tüm detaylar…

Malezya hangi kıtada?

Malezya Güneydoğu Asya kıtasında yer alan ve 2 kara parçasına ayrılmış ve 13 eyaletten oluşan bir ülkedir. Toplamda 878 adadan oluşan ülkenin başkenti Kuala Lumpur'dur.

Malezya Dünya'nın hangi bölgesinde?

Asya'nın güneyinde ve ekvatora yakın bölgede bulunan bir ülke olan Malezya'nın çevresinde Çin Denizi, Tayland, Endonezya ve Singapur bulunmaktadır.

Malezya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Güney Asya kıtasında yer alan Malezya toprakları iki büyük kaya parçası ile onların arasında bulunan Güney Çin Denizi içinde yer alan adalardan meydana gelir.

Malezya hangi yarım kürede yer alır?

Malezya ekvatora yakın bir alanda yer alan bir ada ülkesidir. Ülke, konumu itibari ile kuzey yarım kürede yer almaktadır.