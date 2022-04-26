Malezya Para Birimi Nedir? Malezya Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Malezya, Güney Asya bölgesinde bulunan toplam 878 adadan oluşan federal bir ülkedir. Maden rezervleri oldukça zengin olan Malezya dünyanın en çok kalay madeni ihraç eden ülkesidir. Kalaydan sonra en çok demir, boksit, petrol ürünleri ihraç eden Malezya Güney Asya'nın gelişimi en yüksek ülkelerinden birisidir. Bütün bunlara ek olarak dünya çapında turizm odaklı hizmet sektöründe oldukça gelişmiş olan bir ülke olan Malezya her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. Peki, Malezya para birimi nedir? Malezya para birimi sembolü nedir? İşte ayrıntılar...

Malezya Para Birimi Nedir?

Malezya'nın resmi para birimi 16 Eylül 1963 yılında Malezya Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılan Malezya Ringgiti'dir. Alt birimine 'sens' ismi verilen Malezya Ringgiti'ne ait 5, 10, 20 ve 50 sen olmak üzere 4 adet madeni para 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Ringgiti olmak üzere de 6 banknot para vardır.

Malezya Ringgiti banknotların ön yüzünde Malezya tarihinin ilk başbakanı olan Tunku Abdurrahman'ın resmi, arka yüzünde ise Kuala Lumpur'daki önemli yapıların resimleri vardır.

Malezya Para Birimi Kaç TL'dir?

Malezya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi son yıllarda % 49,4 artış ile 3 buçuk milyar dolar rakamına ulaşmıştır. Ülkemiz Malezya'ya en çok demir-çelik, koku, savunma sanayii ürünleri, sebze-meyve, tekstil elyafı ve mamulleri, giyim tekstili ve aksesuar ürünleri ihraç etmektedir. Malezya ise ülkemize başlıca olarak palm yağı, sentetik lif, organik kimyasal, sentetik iplik, işlenmemiş alüminyum ve elektrikli cihaz ürünleri ithal etmektedir.

Ayrıca ülkemizden Malezya'ya, Malezya'dan da ülkemize her yıl turizm sektörü gerçekleşmektedir. Bu bilgilerin akabinde Malezya para birimi kaç TL'dir sorusu akıllara gelmektedir. Güncel kur verilerine göre 1 Malezya Ringgiti yaklaşık 3.39 Türk Lirasına tekabül eder.

Malezya Para Birimi Sembolü Nedir?

Malezya resmi para biriminin yani Malezya Ringgiti'nin uluslararası para kodu MYR, sembolü ise RM şeklindedir.