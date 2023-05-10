Maltepe, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biridir. Marmara Denizi'ne kıyısı olan bu ilçenin nereye bağlı olduğu ve nasıl gidileceği birçok kişi tarafından merak konusudur. Bu yazımızda sizler için Maltepe nerede, Maltepe hangi yakada, nereye bağlı ve nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarını araştırdık. Maltepe ile ilgili aradığınız tüm detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Maltepe Nerede?

Kocaeli Yarımadası'nın güney batı kesiminde bulunan Maltepe, İstanbul'un nüfus yönünden en kalabalık ilçeleri arasında yer almaktadır. Maltepe, tepe ve düzlüklerden oluşmuş bir yerleşim yeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Maltepe nereye bağlı konusu, birçok kişi tarafından önemli bir konudur. İlçenin Bizans İmparatorluğu'na dayanan köklü bir tarihi geçmişi bulunmaktadır. İlçe, İstanbul'un Kadıköy, Ataşehir, Kartal ve Sancaktepe ilçelerine oldukça yakın bir konumdadır. Son dönemlerde birçok kişi Maltepe hangi yakada diye merak etmektedir. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa olmak üzere toplam iki yaka mevcuttur. Maltepe, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan bir ilçedir.

Maltepe'ye Nasıl Gidilir?

Maltepe'ye ulaşım son derece kolaydır. İstanbul'un her iki yakasında da ulaşım imkânı sağlayan vasıtalar bulunmaktadır. Maltepe kültürel gezi amaçlı da tercih edilen bir ilçedir. İlçeye pek çok farklı noktadan ulaşım sağlanabilmektedir. Metro, marmaray, vapur, otobüs, minibüs gibi birçok ulaşım aracı bulunmaktadır. İstanbul'un Anadolu yakasından ulaşım sağlamak isteyenler Kadıköy- Pendik arası sefer yapan metroyu tercih edebilir. Yine aynı şekilde Kadıköy-Pendik arası hareket eden minibüs ve otobüsler de mevcuttur. Avrupa yakasından ulaşım sağlamak isteyenler ise metrobüs ya da marmaray hattını kullanabilir. İlçeye denizyolu ile de ulaşım da mümkündür. Ancak bunun için öncelikli olarak vapurla Üsküdar'a geçmeli ardından minibüs ya da otobüsle ilçeye ulaşım sağlanmalıdır.