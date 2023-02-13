Türkçemizde anlamını bilmediğimiz çok sayıda kelime mevcuttur. İlk kez karşımıza çıkan bazı sözcüklerin anlamını öğrenmek için araştırma yaparız. Malul kelimesi de tam olarak niçin kullanıldığı merak edilen konular arasında bulunur. Bu yazımızda sizler için malul ne demek, malul kime denir, anlamı nedir ve nasıl yazılır sorularının cevaplarını ve konu ile ilgili tüm detayları derledik.

Malul Ne Demek?

Malul sözcüğü emekli olma halinde karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Arapçadan dilimize girmiş olan bu sözcüğün Türk Dil Kurumuna göre iki manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

Sakat Kimse

Hasta Kimse

Uzun süre sakat veya hasta olan kişiler için malul sözcüğü kullanılır. Bu kelime dışında yoklukla malul ne demek sorusunun cevabı da çok merak edilen sorular arasındadır. Yoklukla malul kelimesi daha çok hukuk alanında karşımıza çıkar. Yapılan herhangi bir hukuk işlemi hiçbir sonuç doğurmayacak biçimde olduğunda bu işlem yok sayılmış olur. Yoklukla malul, hukuk alanında "yok" hükmünde kullanılan bir kavramdır.

Malul Kime Denir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda kimlerin malul olarak sayıldığı açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre sigortalı çalışan kişilerin iş gücünü ya da iş kazası, meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını, kamuda sigortalı çalışan kişilerin çalışma gücünün en az %60'ını veya görevlerini yerine getiremeyecek şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettikleri takdirde bu kişiler malul olarak tabir edilir.

Malul Nasıl Yazılır?

Malul kelimesinin doğru yazım şekli merak edilen konulardan biridir. Birçok kişi bu sözcüğün yazım biçimi için "malül mü malul mu" diye merak eder. Malul kelimesi bazı yerlerde "malül" olarak yazılsa da bu yazım yanlıştır. Malul sözcüğünün doğru yazılımı "malul" şeklindedir.

Malul Aylığı Nedir?

Sigortalı çalışırken iş gücünün en az % 60'ını kaybedenlere malul aylığı bağlanır. Bu kişilerin malul aylığı alabilmesi için kendisinin ya da işvereninin isteği üzerine SGK tarafından yetki verilen kurumlardan rapor alınması gerekir. Alınan bu raporlar SGK tarafından uygun bulunduğu takdirde malul sayılan kişilere malul aylığı verilir. Ayrıca malul aylığının bağlanabilmesi için malul olan kişilerin en az 10 senelik sigortalı olması gerekir.