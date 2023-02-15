Mamafih Ne Demek? Mamafih Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük hayatta bazen karşılaşılan bir ifade olan mamafih ne demek diye merak edenler bulunur. Her ne kadar eskisi kadar olmasa da günümüzde ara sıra kullanılan mamafih nasıl yazılır diye sorulabilir. Birkaç anlamı olduğu için mamafih örnek cümle içinde kullanımı, neyi ifade ettiğini öğrenmeye yardımcı olur. Tam olarak ne demek olduğunu bilmeyenler mamafih nerede kullanılır diye araştırabilir. Mamafih ne anlama gelir?

Mamafih Ne Demektir?

Bu sözcük, dilimize Arapçadan geçmiştir ve günlük hayattan ziyade daha çok edebi eserlerde rastlanır. Hatta bazı dönem dizileri ve filmlerdeki diyaloglarda da karşımıza çıkar. Peki mamafih ne demektir ve nerelerde kullanımı uygundur? Bunu anlamak için öncelikle sözcüğün anlamına bakmak gerekir. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirttiği üzere mamafih aşağıdaki anlamlara sahiptir. Bunlar şu şekildedir:

Bununla birlikte

Durum böyleyken

İş bu durumdayken

Buradan anlaşılacağı üzere mamafih aslında bir bağlaçtır. Cümle içindeki öğeleri birbirine anlam yönünden bağlamayı sağlar. Ancak, günümüzde mamafihten ziyade anlamları daha çok tercih edilir. Ek olarak, hukuk terimi olarak da kullanılan mamafih dava dosyalarındaki metinlerde geçen bir ifadedir.

Mamafih Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Aşağıda mamafih bağlacının kullanım alanlarına yönelik bazı örnekler verilmiştir. Bunlar, edebiyatımızda yer edinmiş bazı yazarlara ait cümlelerdir.

"Mamafih ben bunlardan emin değilim." (Reşat Nuri Güntekin)

"Mamafih müezzinlikte de gözüm var." (Reşat Nuri Güntekin)

"Mâmâfih meselenin civârında dolaşmak şartı ile konuşabiliriz." (Cenap Şehabettin)

"...tansiyon tatmin edicidir, mamafih ihtiyatı elden bırakmayacağız." (A. İlhan)

Borçlarım gün geçtikçe artıyor mamafih ödeyecek gücüm yok.

Sağlık raporu elverişli değil mamafih işe alınması imkansız görünüyor.

Mamafih çalışmaların sonuçlanmasına çok az kaldı!

Mamafih delil yetersizliğinden dolayı soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.