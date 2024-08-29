Mamure Kalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Mamure Kalesi Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Anadolu toprakları, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Hititlerden Urartulara, Lidyalılardan Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar birçok büyük imparatorluk bu topraklarda hüküm sürmüştür. Her biri, geride kendi kültürel mirasını ve mimari şaheserlerini bırakmıştır. Mamure Kalesi nerede, nasıl gidilir gibi sorular da bu geçmişe ışık tutar. Mamure Kalesi hikayesi, tarihi ve özellikleri ise öğrenilmesi kolay bilgilerdir.

Mamure Kalesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Mamure Kalesi, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında yer alan en sağlam Türk kalelerinden biri olup, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunmaktadır. Anamur'un doğusunda, Antalya – Mersin kara yolu üzerinde, Bozdoğan Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Deniz kenarındaki yüksek kayalıklar ve düzlükler üzerine kurulmuş olan bu tarihi kale, Roma dönemine ait bir şehrin temelleri üzerine inşa edildiği düşünülmektedir.

Mersin'in Anamur İlçesi Bozdoğan köyü sınırları içerisinde yer alan Mamure Kalesi'nin Anamur İlçe Merkezi'ne uzaklığı 6 km, Mersin'e uzaklığı ise 231 km'dir.

Mersin-Antalya karayolu üzerinde batı yönünde ilerlenirken Anamur'a varmadan hemen önce kale görülmektedir.. Mamure Kalesi'ne toplu taşımayla ulaşmak için Mersin-Antalya otobüsleri kullanılabilmektedir. Hava yolu ile Mamure Kalesi'ne ulaşmak için, kaleye 80 km uzaklıkta bulunan Gazipaşa Havalimanı kullanılarak buradan servislerle Anamur İlçe Merkezi ve Mamure Kalesi'ne gelinebilmektedir.

Mamure Kalesi Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Kale, tarih boyunca birçok kez el değiştirmiş ve onarımlar geçirmiştir. 1300-1308 yılları arasında Karamanoğlu Mahmut Bey'in komutasındaki bir ordu tarafından ele geçirilmiş ve cami inşa edilmiştir. Kale daha sonra XVI. ve XVIII. yüzyıllarda yeniden onarılmış ve eklemeler yapılmıştır. 1450 yılında yapılan bir kitabede Mamure Kalesi'nin bu dönemde Mamur olarak adlandırıldığı belirtilmektedir.

Kalenin esas girişi, iç avlunun kuzeyinde, dört köşe planlı ve iki kule arasında yer almaktadır. Bu bölgede kitabesi bulunan bir giriş kapısı bulunmaktadır. Kalenin kuzey ve kuzeybatısını çevreleyen 5 metre genişliğinde bir hendek bulunmaktadır. Hendek, dışarıdaki saldırıları engellemek için inşa edilmiş ve üzerinde bir köprü bulunmaktadır, ancak günümüzde yıkılmış durumdadır.

Mamure Kalesi, iç kale ve dış kale olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler arasında kaleyi tamamen dolaşan burçlar ve koridorlar bulunmaktadır. Kalede toplamda 39 kule bulunmaktadır. Denizden ve karadan gelebilecek saldırılara karşı korumalı gözetleme pencereleri bulunmaktadır. Kalenin inşası çeşitli taşlar ve horasan harcı kullanılarak yapılmıştır. Bazı pencereler ve giriş kapılarında blok taşlar kullanılmıştır.

Mamure Kalesi, tarihi ve mimari önemiyle ziyaretçilerine büyüleyici bir deneyim sunmaktadır. Kale içinde gezerken geçmişin izlerini hissedebilir ve tarihi atmosferin büyüsüne kapılabilirsiniz. Kaledeki görkemli kuleler, koridorlar ve gözetleme pencereleri, ziyaretçilere o dönemin savunma ve yaşam koşullarını anlamaları için bir fırsat sunar.

Mamure Kalesi, tarih severler ve gezginler için büyüleyici bir durak olup, zengin geçmişi ve etkileyici mimarisiyle büyüleyici bir atmosfer sunmaktadır. Kaleyi keşfederken bir zamanlar burada yaşamış insanların izlerini takip etmek ve bu tarihi yapıyı yakından gözlemlemek gerçekten heyecan verici bir deneyimdir. Ayrıca, kale çevresindeki doğal güzellikler ve etkileyici manzara da ziyaretinizi daha da unutulmaz kılar.

Mamure Kalesi hikayesi:

Mamure Kalesi, yalnızca Anamur değil, Mersin ve Türkiye'nin en büyük kalelerinden birisidir. 23.500 metrekare alana sahip kale, Romalılar, Bizans, Karaman ve Osmanlı Devleti döneminde önemini korumuştur.

Mamure Kalesi konumu ve savunmaya elverişli yapısı nedeniyle tüm medeniyetler açısından önemini korumuş bir yapıdır. Kaleyi haçlıların elindeyken fetheden Karamanoğlu Mehmet Bey burayı yeniden canlandırdığı ve imar ettiği için buraya, mamur kelimesinden türeyen Mamure Kalesi denilmiştir. Arapça mamur kelimesi imar ile aynı kökten türemiş olup "imar edilmiş, bayındır, şen" anlamına gelmektedir.

Mamure Kalesi günümüze kadar çok iyi korunmuş durumda olması ve denize hakim konumu nedeniyle film ve dizi yapımcılarının da dikkatini çekmiş; 1967 yılında Cüneyt Arkın'ın "Malkoçoğlu Krallara Karşı" filminde kaleden denize atlama sahnesi ve Cihan ÜNAL'ın Osman Gazi'yi canlandırdığı Kuruluş dizisinden bazı sahneler de burada çekilmiştir.