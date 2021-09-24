Mana Eş Anlamlısı Nedir? Mana Kelimesinin Eş Anlamlısı

Mana kelimesi oldukça yaygın bir şekilde dilimizde halen kullanılmaktadır. Aslen Arapça kökenli bir sözcük olan mana kelimesinin dilimizde eş anlamlısı bulunmaktadır. Dilimizde bulunan kelimelerin eş anlamlılarını bilmek cümle içinde kişinin tekrara düşmesini engelleyebilmektedir. Bu nedenle kelimelerin eş anlamlılarını bilmek önemlidir. Bu durum mana kelimesi içinde geçerlidir. Aşağıda mananın eş anlamlısını bulacaksınız.

MANA EŞ ANLAMLISI

Mana kelimesinin eş anlamlısı aslında herkesçe bilinmektedir. Mananın eş anlamlısı olarak anlam kelimesi kullanılmaktadır. Yani mana eş anlamlısı olarak anlam kelimesi kullanılmaktadır.

Mana yahut anlam kelimelerinden birini kullanmak tamamen kişinin tercihine kalmıştır. Zira iki kelime arasında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Lakin genellikle konuşma dilinde anlam kelimesi daha çok kullanılmaktadır. Buna karşılık yazılı eserlerde ve özellikle şiirlerde mana kelimesinin tercih edilme oranı fazladır. Yapılan anketler ve araştırmalar bu durumun sebebinin ise mana kelimesinin anlam kelimesine göre kulağa daha edebi ve ağır gelmesinden kaynaklandığını ortaya koymuştur.

MANA NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE MANA TANIMI

Mana aslen Arapça kökenli bir sözcüktür. Mana kelimesi Arapça kastedilen şey anlamına gelen bir fiil olan "ism-i mef'ûl" kökünden türeyerek dilimize geçmiştir. Tarihte ilk olarak mana kelimesine 12. yüzyılda Edip Ahmet Yüneki tarafından kaleme alınmış olan Atebetü'l Hakayık isimli eserde rastlanılmaktadır.

Mana kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre anlam olarak tanımlanmaktadır. Yani mana sözcüğü anlam, hakikat, cevher ve maksat anlamlarına gelmektedir. Mana kelimesinin zıt anlamı manasız ya da anlamsız olarak geçmektedir. Günümüzde mana kelimesi yerine sıklıkla anlam kelimesi kullanılmaktadır.