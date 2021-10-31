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Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:31 Son Güncelleme: 31.10.2021 16:31

Mana eş anlamlısı nedir? Mana kelimesinin eş anlamlısı

Mana eş anlamlısı nedir? Mana kelimesinin eş anlamlısı

Mana kelimesi dilimize Arapçadan girmiş bir sözcüktür. Mana kelimesiyle günlük hayatta sıkça karşılaşırız. Mana kelimesinin eş anlamlısı birçok sözcük vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen kocaman sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Mana kelimesi Arapça ma'na (kastedilen anlamına gelen) kelimesinden dilimize girmiş bir kelimedir. Mana sözcüğünün üç tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem hafıza jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Kelimelerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan mana kelimesinin eş anlamlısı nedir?

MANA SÖZCÜĞÜNÜN EŞ ANLAMLISI

  • Anlam ( Türkçe bir kelimedir)
  • Meal ( Arapçadan dilimize geçmiştir)
  • Mazmun (Arapçadan dilimize geçmiştir)

Bu üç sözcük de mana kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

MANA KELİMESİNİN ANLAMI

Mana kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamı şudur;

Bir olguyu ya da olayı kasteden anlamına gelir.

MANA KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

  • Doktor ukala hastaya manalı bir bakış attı.
  • Öğretmenim, okuduğumuz şiirin ilk dizesi ne mana içeriyor?
  • Güfteler ve şiirler derin manalar içerir ve insanı düşünmeye sevk eder.

MANA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

  • Az konuştuğum için insanlar genelde sözlerimden başka anlamlar çıkarır.
  • Bugün Türkçe dersinde mecaz anlamlar konusunu işledik.
  • Dini kitapların mutlaka meallerini de okumakta büyük fayda vardır.
  • Arkadaşım bana bu sözleri ne mealde konuştu anlamadım.
  • Divan edebiyatında bir vazgeçilmezdir mazmun.

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