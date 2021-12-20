Manda ve Himaye İlk Kez Hangi Kongrede Kesin Olarak Reddedilmiştir? Manda ve Himaye Kabul edilemez Ne Demek?

1. Dünya Savaşından sonra milletler cemiyeti adına büyük devletler, güçsüz durumda olan ülkeleri kendi egemenlikleri altına alması, Manda ve Himaye kavramını açıklamaktadır. Bu durum, güçlü devletlerin daha da güçlenmesine, zayıf durumdaki devletlerin daha çok zayıflamasına neden olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk bunun bağımsızlığın önünde engel teşkil ettiğini söylemiştir. Bu sebeple Manda ve Himaye ilk olarak Erzurum Kongresinde reddedilmiştir.

Manda ve Himaye İlk Kez Hangi Kongrede Reddedildi

Sözlük anlamı yetki ve görev olarak ifade edilen Manda ve Himaye, ilk olarak 1. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmıştır. O zamanlar oluşan bu kavram, zayıf olan devletlerin güçlü devletler tarafından yönetilmesi anlamını taşımaktadır. Devletin bağımsızlığını ve istiklalini engellemesi ve sömürgeleşmelerin yaygınlaşması bu noktada büyük bir problem yaratmıştır. İşte bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk, Manda ve Himayeyi kesinlikle reddetmiştir.

Kurtuluş savaşı yıllarında özellikle taviz verilmemesi gereken bir konu olan Manda ve Himaye, reddedilme düşüncesini de doğurmuştur. Manda ve Himaye ilk kez 1919 yılında Erzurum Kongresi'nde reddedilmiştir. Sivas Kongresi'nde ise kesin olarak reddedildiği bilinmektedir.

Manda ve Himaye Kabul Edilemez Ne Demek

Manda ve Himaye 'nin kabulünden sonra güçlü devletlerin kendi çıkarları için zayıf devletleri sömürmesiyle beraber, birden fazla manda yönetimleri ortaya çıkmıştır. İngiltere; Filistin, Ürdün, Irak ve Arap ülkelerini, Fransa; Lübnan ve Suriye gibi devletleri kendi himayesi altına almıştır. Orta Doğu'yu İngiltere ve Fransa kendi aralarında manda yöntemiyle paylaşmışlardır.

Mustafa Kemal Paşa ise Manda ve Himaye yönetimini engellemek için harekete geçmiştir. 23 Temmuz – 7 Ağustos yılları arasında toplanan Erzurum Kongresi'nde Manda ve Himaye reddedilmiştir. Bu kongrede en çok Amerika mandası gündeme gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa o dönemde, "Manda ve Himaye kabul edilemez" diyerek buna karşı olduğunu ortaya koymuştur.

Manda ve Himaye Kabul Edilemez Fikri

Manda ve Himaye 'nin kabul edilmeme fikri ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün aracılığıyla gerçekleşmiştir. Amerikan mandası ilk olarak 1919 yıllarında Erzurum'da ve aynı yıllarda toplanan Sivas Kongresi'nde konu olmuştur. O zamanlarda kongreye katılan milliyetçi delegelerin büyük kısmı manda görüşünü savunmuştur.

Aynı zamanda mandaya karşı çıkan Atatürk, bazı delegeciler tarafından 'İngilizci' olarak suçlandı. Manda ve Himaye 'nin kabul edilemez fikri ilk olarak Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkmıştır. Sivas Kongresi'nde ise kesin olarak reddedilmiştir.