Mangala oyunu nasıl oynanır? Mangala oyunu kuralları nelerdir?

Mangala oynamaya başlamak için en az 6 yaşında olmak gerekir. 6 yaşından büyük herkesin de severek oynayabileceği bir zeka oyunudur mangala. Oldukça eski bir tarihe sahiptir. Bazı kayıtlar mangala oyunun eski dönemlerde yalnızca oyun amaçlı değil bir takım kayıtları tutmak amaçlı da kullanıldığını göstermektedir. O dönemler tohumlar ile oynanan mangala oyunu, Türk strateji oyunu olarak kayıtlara geçmiştir. Oyunda güçlü bir strateji planladıktan sonra bu stratejinin devamını getirmek oyuncuların işine yarayacak önemli bir ipucudur.

MANGALA OYUNU NASIL OYNANIR?

Mangala oyununu oynamak için 2 kişi olmak gerekir. Her iki oyuncunun elinde başlangıçta 24 taşı olmalıdır. Mangala oyunundaki toplam oyuk sayısı ise 12 adettir. Bu oyuklar çukur ya da ev olarak da adlandırılır. Her oyuncuya 6 adet oyuk kısım düşer. Böylelikle oyuncular kendi oyuklarından taş çıkarırlar. Oyuncu kendi bölgesinden taş çıkarma aşmasında yalnızca rakibinin oyuklarına taş koyabilir. Bu oyukların yan kısmında göreceğiniz bir de büyük oyuklar bulunmaktadır.

Bu alanlar oyuncuların hazine köşesidir. Oyuncular bu büyük oyuklardan taşlarını toplarlar. Oyuna başlamak için yazı tura atabilirsiniz. Başlangıç aşamasında oyuncuların 4 adet taşı mevcut olmalıdır.

MANGALA OYUNU KURALLARI NELERDİR?

Mangala oyunu kuralları oyunu nasıl oynayacağınızı anlamanıza yardımcı olur. İşte mangala oyunu kuralları…

İlk başlayacak oyuncu bir oyuk tercihi yapmalıdır. Daha sonra 4 adet taşı alıp saat yönünün tersine doğru teker teker bırakmalıdır.

Oyuncunun bırakmış olduğu son taş kendi hazinesine isabet etmesi durumunda hamle sırası aynı oyuncuya geçer.

Son taşın rakibin oyuklarına atılması halinde o oyuğu çift yaparsa 2, 4, 6 taş gibi oyuncu diğer oyuncunun oyuğundaki taşların hepsinin kendi hazinesine atar.

Bununla birlikte son taş kendi alanınızda yer alan boş bir kuyuya isabet ederse, bu kuyunun karşı tarafındaki kuyuda mevcut tüm taşları alarak kendi hazinenize yerleştirebilirsiniz.

Son taşın kendi alanınızdaki boş bir çukura isabet etmesi halinde ise kuyunun karşı alanındaki çukurda yer alan taşların tümünü kendi hazinenize alabilirsiniz.

Oyunun sonuna doğru yani kendi alanında taş kalmayan kişi, diğer oyuncunun kuyularındaki her bir taşı alarak kendi hazinesine alır. Ardından kimin hazinesinde taş sayısı fazla ise oyunun kazananı o kişi olur.

MANGALA TAKTİKLERİ

Oyunda yapılacak taktiklerin başında ilk hamlenin yeri ayrıdır. Eğer oyuna başlayacak kişi sizseniz son taşınızı hazineye getirmek için çabalayın. Bu sayede taşları dağıttığınızda hazineye ilerleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda hamle kazanmanıza yardımcı olur.

Dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise boş çukurların karşısında bulunan dolu kuyulardır. Zira oynadığınız son taşınız boş oyuklardan birine isabet ederse, o boş oyuk karşısındaki taşların hepsi hazineye aktarılabilir.