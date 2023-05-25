Manganez minerali, her türlü hava koşuluna ve korozyona dayanıklı olması ile bilinen ve ülkemizde çıkarılabilen bir mineraldir. Bu minerale genellikle pil üretiminde kullanılırken rastlanır. Özellikle iş ile ilgili sınava girecek kişiler ya da coğrafya sınavı olan kişiler "Manganez nerede çıkarılır? Manganez madeni en fazla nerede bulunur?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak isterler. Biz de bu kişiler için merak ettikleri soruların yanıtlarını araştırdık ve bu yazımızda derledik.
Bölgesel olarak ülkemizin dört bir yanında manganez madenlerinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Ancak özellikle ülkemizin Karadeniz Bölgesinde ve Denizli, Muğla illerinin civarlarında manganez minerallerinin çıktığını söylemek mümkündür. Ülkemizde Manganezin çıkarıldığı yerler şu şekildedir:
Artvin - Borçka, Ardanuç, Şavşat
Adana - Selimiye
Zonguldak - Ereğli, Topkirazlar, Gökçepınar
Erzurum - İnci
Erzincan - Çayırlı, Kemaliye
Gaziantep - Burç, Musabeyli
Balıkesir - Çatlıcak
Denizli - Uluköy, Tavas
Rize - Fındıklı, Çamlıhemşin
Uşak - Banaz
Trabzon - Maçka, Araklı
Eskişehir - Kızılcaviran, Yakayı
Ankara - Çarlıköy
Muğla - Akseki, Gökovacık, Fethiye
Manganez madeni hem dünyada hem de ülkemizde bulunabilen bir maden çeşididir. Bu maden genellikle pil üretiminde kullanılır. Ülkemizde en çok bulunduğu yer Denizli- Tavas'da bulunan Ulukent yatağında yer alır. Dünya üzerinde en çok bulunduğu yer ise Güney Afrika'dır. Buna ek olarak Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Ukrayna'da da çıkarılmaktadır.