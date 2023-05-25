Manganez minerali, her türlü hava koşuluna ve korozyona dayanıklı olması ile bilinen ve ülkemizde çıkarılabilen bir mineraldir. Bu minerale genellikle pil üretiminde kullanılırken rastlanır. Özellikle iş ile ilgili sınava girecek kişiler ya da coğrafya sınavı olan kişiler "Manganez nerede çıkarılır? Manganez madeni en fazla nerede bulunur?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak isterler. Biz de bu kişiler için merak ettikleri soruların yanıtlarını araştırdık ve bu yazımızda derledik.

Manganez Nerede Çıkarılır?

Bölgesel olarak ülkemizin dört bir yanında manganez madenlerinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Ancak özellikle ülkemizin Karadeniz Bölgesinde ve Denizli, Muğla illerinin civarlarında manganez minerallerinin çıktığını söylemek mümkündür. Ülkemizde Manganezin çıkarıldığı yerler şu şekildedir:

Artvin - Borçka, Ardanuç, Şavşat

Adana - Selimiye

Zonguldak - Ereğli, Topkirazlar, Gökçepınar

Erzurum - İnci

Erzincan - Çayırlı, Kemaliye

Gaziantep - Burç, Musabeyli

Balıkesir - Çatlıcak

Denizli - Uluköy, Tavas

Rize - Fındıklı, Çamlıhemşin

Uşak - Banaz

Trabzon - Maçka, Araklı

Eskişehir - Kızılcaviran, Yakayı

Ankara - Çarlıköy

Muğla - Akseki, Gökovacık, Fethiye

Manganez Madeni En Fazla Nerede Bulunur?

Manganez madeni hem dünyada hem de ülkemizde bulunabilen bir maden çeşididir. Bu maden genellikle pil üretiminde kullanılır. Ülkemizde en çok bulunduğu yer Denizli- Tavas'da bulunan Ulukent yatağında yer alır. Dünya üzerinde en çok bulunduğu yer ise Güney Afrika'dır. Buna ek olarak Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Ukrayna'da da çıkarılmaktadır.