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Giriş Tarihi: 25.5.2023 10:20 Son Güncelleme: 25.5.2023 10:20

Manganez Nerede Çıkarılır? Manganez Madeni En Fazla Nerede Bulunur?

Manganez nerede çıkarılır sorusu, genellikle Türkiye’de çıkarılan madenleri araştıran veya bir sınava hazırlanan kişilerin yanıtını internette aradığı bir sorudur. Coğrafya dersinde konusu geçen ve ülkemizin pek çok yanından çıkarılabilen bu maden, alaşımlarda ve bazı maddelerin üretilmesinde kullanılmaktadır. Peki Manganez madeni en fazla nerede bulunur, nerede çıkarılır? İşte manganez madeni hakkında merak edilen bu soruların yanıtları…

Manganez Nerede Çıkarılır? Manganez Madeni En Fazla Nerede Bulunur?

Manganez minerali, her türlü hava koşuluna ve korozyona dayanıklı olması ile bilinen ve ülkemizde çıkarılabilen bir mineraldir. Bu minerale genellikle pil üretiminde kullanılırken rastlanır. Özellikle iş ile ilgili sınava girecek kişiler ya da coğrafya sınavı olan kişiler "Manganez nerede çıkarılır? Manganez madeni en fazla nerede bulunur?" gibi soruların yanıtlarına ulaşmak isterler. Biz de bu kişiler için merak ettikleri soruların yanıtlarını araştırdık ve bu yazımızda derledik.

Manganez Nerede Çıkarılır?

Bölgesel olarak ülkemizin dört bir yanında manganez madenlerinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Ancak özellikle ülkemizin Karadeniz Bölgesinde ve Denizli, Muğla illerinin civarlarında manganez minerallerinin çıktığını söylemek mümkündür. Ülkemizde Manganezin çıkarıldığı yerler şu şekildedir:

  • Artvin - Borçka, Ardanuç, Şavşat

  • Adana - Selimiye

  • Zonguldak - Ereğli, Topkirazlar, Gökçepınar

  • Erzurum - İnci

  • Erzincan - Çayırlı, Kemaliye

  • Gaziantep - Burç, Musabeyli

  • Balıkesir - Çatlıcak

  • Denizli - Uluköy, Tavas

  • Rize - Fındıklı, Çamlıhemşin

  • Uşak - Banaz

  • Trabzon - Maçka, Araklı

  • Eskişehir - Kızılcaviran, Yakayı

  • Ankara - Çarlıköy

  • Muğla - Akseki, Gökovacık, Fethiye

Manganez Madeni En Fazla Nerede Bulunur?

Manganez madeni hem dünyada hem de ülkemizde bulunabilen bir maden çeşididir. Bu maden genellikle pil üretiminde kullanılır. Ülkemizde en çok bulunduğu yer Denizli- Tavas'da bulunan Ulukent yatağında yer alır. Dünya üzerinde en çok bulunduğu yer ise Güney Afrika'dır. Buna ek olarak Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Ukrayna'da da çıkarılmaktadır.

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Manganez Nerede Çıkarılır? Manganez Madeni En Fazla Nerede Bulunur?
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