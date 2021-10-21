Mani kelimesi arapça kökenli bir kelimedir ve dilimizde de men etmek fiilinden türeyerek girmiştir. Men kelimesi engel olmak, önlemek anlamında kullanılırken mani kelimesi cümle içerisinde kullanıldığında isim olarak yer alır. Mani eş anlamlısı nedir? Mani kelimesinin eş anlamlısı kullanımında nelere dikkat edilmelidir sorusu ise kişiler tarafından internette sıklıkla araştırılır. Sizler için hazırladığımız yazımızda sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

MANİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Mani kelimesinin Türkçede ÜÇ farklı eş anlam kullanımı vardır. Bunlardan biri engel olmak anlamında en fazla kullanılan kelimedir. Engel eş anlamı hemen hemen her cümlede mani yerine tercih edilebilir. Bir diğer eş anlamlı kelime ise beistir. Beis kelimesi Arapça kökenli iken cümle içinde hem sakınca hem de mani anlamını vermek için kullanılır. Beis kelimesinin kullanımı kişiler tarafından sıklıkla tercih edilmese de bazı durumlarda kullanılabilir. Son olarak mahzur da maninin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkar. Mahzur da engel anlamına gelen bir sözcüktür.

MANİ KELİMESİNİN ANLAMI

Mani kelimesinin anlamı engeldir. Bunun yanı sıra Türk Halk Edebiyatı'nda da mani kelimesi bir koşuk türü olarak tanımlanır. Ancak mani kelimesinin günlük hayattaki en çok kullanılan ve bilinen anlamı bir şeye engel olmak ya da engel olunandır.

MANİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Onu bir kez daha görmeme kimse mani olamaz.

Bu sınavdan yüksek puan almama mani bir durum yok.

Her şeye mani olmak onun her zaman yaptığı bir şeydi.

Kısmetine mani olmak isteyenlere karşı savaş verdi.

MANİ EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Mahzur:

Bir mahzuru yoksa akşam seni görmeye gelmek istiyorum.

Ben bu konuşmada bir mahzur görmüyorum.

Beis:

Onun şehir dışına çıkmasına bir beis görmüyorum.

Benimle birlikte maça gelmesinde bir beis görmüyorum.

Engel: