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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:53

Mani eş anlamlısı nedir? Mani kelimesinin eş anlamlısı

Mani eş anlamlısı nedir? Mani kelimesinin eş anlamlısı

Türkçe, anlam açısından zenginliği bulunan dillerin başında gelmektedir. İlkokul eğitiminden itibaren Türkçedeki kelimelerin cümle içindeki kullanımları ve anlam özellikleri öğretilmektedir. Kelimelerin farklı anlamlarının doğru kullanılması kişiler için hem günlük hem iş hayatında olumlu katkı sağlar. Bu yüzden eş anlamlı kelimelerin kullanımı da Türkçede önemli bir yere sahiptir. Mani eş anlamlısı nedir? Mani kelimesinin eş anlamlısı kapsamında hangi örnek cümleler kullanılabilir. İşte merak edilen her şey.

Mani kelimesi arapça kökenli bir kelimedir ve dilimizde de men etmek fiilinden türeyerek girmiştir. Men kelimesi engel olmak, önlemek anlamında kullanılırken mani kelimesi cümle içerisinde kullanıldığında isim olarak yer alır. Mani eş anlamlısı nedir? Mani kelimesinin eş anlamlısı kullanımında nelere dikkat edilmelidir sorusu ise kişiler tarafından internette sıklıkla araştırılır. Sizler için hazırladığımız yazımızda sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

MANİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Mani kelimesinin Türkçede ÜÇ farklı eş anlam kullanımı vardır. Bunlardan biri engel olmak anlamında en fazla kullanılan kelimedir. Engel eş anlamı hemen hemen her cümlede mani yerine tercih edilebilir. Bir diğer eş anlamlı kelime ise beistir. Beis kelimesi Arapça kökenli iken cümle içinde hem sakınca hem de mani anlamını vermek için kullanılır. Beis kelimesinin kullanımı kişiler tarafından sıklıkla tercih edilmese de bazı durumlarda kullanılabilir. Son olarak mahzur da maninin eş anlamlısı olarak karşımıza çıkar. Mahzur da engel anlamına gelen bir sözcüktür.

MANİ KELİMESİNİN ANLAMI

Mani kelimesinin anlamı engeldir. Bunun yanı sıra Türk Halk Edebiyatı'nda da mani kelimesi bir koşuk türü olarak tanımlanır. Ancak mani kelimesinin günlük hayattaki en çok kullanılan ve bilinen anlamı bir şeye engel olmak ya da engel olunandır.

MANİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Onu bir kez daha görmeme kimse mani olamaz.
  • Bu sınavdan yüksek puan almama mani bir durum yok.
  • Her şeye mani olmak onun her zaman yaptığı bir şeydi.
  • Kısmetine mani olmak isteyenlere karşı savaş verdi.

MANİ EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Mahzur:

  • Bir mahzuru yoksa akşam seni görmeye gelmek istiyorum.
  • Ben bu konuşmada bir mahzur görmüyorum.

Beis:

  • Onun şehir dışına çıkmasına bir beis görmüyorum.
  • Benimle birlikte maça gelmesinde bir beis görmüyorum.

Engel:

  • Çocuklar tüm engellere rağmen bu yarıştan galibiyetle ayrıldılar.
  • Yol üstünden çok fazla engel vardı.
  • Tüm engellere rağmen konuşup aradaki sorunları çözdüler.
  • Engellere karşı birlikte savaştılar.

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Mani eş anlamlısı nedir? Mani kelimesinin eş anlamlısı
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