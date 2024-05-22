Dilimize farklı dillerden kelimelerin gelmesi durumu, dilimizin zenginliğine katkı sağlarken aynı zamanda dilbilimcileri ve meraklıları farklı diller arasındaki anlam geçişlerini incelemeye yönlendiriyor. Özellikle sosyal medyada sıkça karşılaşılan manipüle kelimesi son zamanlarda dilden düşmüyor. Kelimeyi doğru yerde kullanabilmek için manipüle ne demek, manipüle etmek ne anlama gelir gibi soruların yanıtlarını bilmek gerekiyor.

Manipüle Ne Demek?

Türk Dil Kurumu'na göre manipüle kelimesinin anlamı aşağıdaki gibidir:

"Yönlendirmek" anlamında manipüle etmek, "yönlendirilmek" anlamında manipüle olmak birleşik fiillerinde kullanılan bir söz.

Manipüle kelimesi, birini ya da bir şeyi istenilen bir sonuca ulaşmak için kurnazca ya da yanıltıcı bir biçimde yönlendirmek anlamını taşır. Bir konuyu değiştirmek, birini etkilemek ya da bir durumu kontrol altına alabilmek için hileli veyahut kurnazca yöntemler kullanmak olarak da tanımlanabilir. Manipülasyon ise bu tür yönlendirici ya da kontrol edici davranışları ifade eder.

Manipüle Etmek Ne Anlama Gelir?

Manipülasyon, bir kişinin ya da bir grubun; başkalarının duygularını, tavırlarını ve kararlarını değiştirmek amacı ile kullanılan hileli veya yanıltıcı yöntemlerin tümüdür. Bu durum; yalan söyleme, yanlış bilgi verme, baskı kurma gibi taktiklerle gerçekleştirilebilir. Manipüle etmek, genellikle bir kişinin ya da grubun kendi çıkarları için başkalarını kontrol etmeye veya etkilemeye çalıştığı durumlarda ortaya çıkar. Bu davranış biçimi, insanların güvenini ve sadakatini kötüye kullanabilir ve zarar verebilir. Toplumda, bireyler arası ilişkilerde, iş ortamlarında ve günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir sorundur.

Manipüle etmeye çalışan insanlara ise manipülatif denir. Manipülatif insanları tanımak genellikle zordur, çünkü genellikle bu tür davranışları gizlice ya da ustaca yaparlar. Ancak, bazı belirtiler vardır ki bunlar manipülatif davranışları tanımanıza yardımcı olabilir. Örneğin, sürekli olarak suçluluk hissi uyandırma, başkalarını suçlama, gerçekleri çarpıtma veya duygusal şantaj gibi davranışlar manipülatif bir kişiliğin işaretleri olabilir. Manipülasyon genellikle sağlıklı ilişkilerin temelini zayıflatır ve güvensizlik oluşturur, bu yüzden bu tür davranışları tanıyıp bunlara karşı koymak önemlidir.