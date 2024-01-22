Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Anlama Gelir, Nasıl Olur?

Manipülatif kişilikler hemen hemen herkesin hayatında en az bir defa karşılaştığı, başkalarını kontrol etmeyi ve akıl oyunlarını seven kişilerdir. Bu gibi insanlardan zarar görmek istemeyenler, manipüle etmek nedir, manipülatif kişilikler nasıl anlaşılır, kime denir gibi sorularla araştırma yapıyor. İşte manipüle ne demek, manipülasyon nedir gibi soruların yanıtı ve bu kelimenin kökeni hakkında ayrıntılı bilgi.

MANİPÜLE NE DEMEK?

Latince manipulus "ele sığan şey, avuç" kelimesinden türeyen manipuler "elle düzenlemek, ayarlamak" kelimesi Fransızca'dan dilimize geçmiştir. Ancak bu kelime gerçek anlamının dışına çıkarak mecaz anlam edinmiş ve "hileli yönlendirme, etkileme" gibi anlamlar kazanmıştır.

MANİPÜLASYON NEDİR?

Manipülasyon sözlük anlamı "hileli yönlendirme, görüş dayatma" gibi karşılıklarla verilmektedir. Bir kişinin kendi doğrularını, istek ve arzularını başkasına dayatması, onun isteklerini ve düşüncelerini yönlendirmeye ya da değiştirmeye çalışması manipülasyon anlamına gelir.

MANİPÜLE ETMEK NE DEMEK?

Manipülasyon, insanları çıkarları için kullanmanın ve kontrol etmenin üstü kapalı biçimidir. Manipüle etmek de bir kişinin başkasına veya başkalarına kendi görüşlerini dayatması, zihin oyunlarıyla ve hileli yollarla başkalarının düşüncelerini kontrol etmesidir.

MANİPÜLATİF İNSAN NASIL ANLAŞILIR?

Manipülatif insanlar gözlem yetenekleri gelişmiş kimselerdir. Bu sebeple ilk olarak karşısındakinin konuşmasını sağlar ve onu analiz ederek kişiliği hakkında bazı ipuçlarına erişmek ister. Daha sonra kullanmak üzere onun korkuları ve zayıf noktaları hakkında bilgi edinir. Genelde manipülatif kişilikler ortamda sessiz kalarak dikkatlice çevresindekilerin hareketlerini inceler.

MANİPÜLATİF KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Bu kişilik tipinin en belirgin özelliği yalan söyleme ustalığı ve gerçeği çarpıtma yeteneğidir. Öyle ki, bir yalanın gerçekliğine hatta gerçekliği ispatlı bir olayın yaşanmadığına karşısındakini kolayca ikna edebilir. Agresif manipülasyonda sesini yükselterek karşısındakini bastırma çabaları görülür. İkna etmek için sindirme ve bezdirme amaçlı eylemlere rastlanır ve bu hareketler kendini kolayca belli eder. Bu tip kişiliklerin beden dilleri ve el hareketleri de agresif ve baskılayıcı olmaktadır. Hatta fiziksel şiddete eğilim, sarsma ve vurma gibi hareketlere de rastlanır. Kendi görüşleri dışındaki tüm görüşleri yargılayıp olumsuz eleştiride bulunurlar. Kendilerine uyum sağlamayanlara tahammülleri yoktur.