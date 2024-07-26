Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden yenilebilir enerji sektöründe kız öğrencilere destek

2023 Temmuz'unda yapılan işbirliği protokolüne göre ENERJİSA Üretim ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yenilenebilir enerji sektöründe öğrencilerin ve akademik personelin aktif rol üstlenmesi konusunda birlikte çalışacak. Protokole göre teknik alanda cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kız öğrenci sayısının arttırılması yönünde karar alındı ve Yükseköğretim Kurulu'ndan destek talep edildi. İstihdama kazandırılan kadın oranının arttırılması hedefleniyor. Çalışmalar doğrultusunda, Manisa ve İzmir'deki MilliEğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına, EnerjisaÜretim yetkililerinin de katılımlarıyla ziyaretler yapılarak,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun tanıtımlarına ağırlık verildi. ENERJİSA ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile nitelikli çalışan yetiştirilmesine odaklanarak sektöreleğitimin geliştirilmesi amaçlanıyor. Öğrencilerin ve akademik personelin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, yeteneklerini genişletmek ve geleceğin liderlerini yetiştirmek hedefleniyor.

Yapılan protokol ile gerçekleştirilen çalışmalar şu şekilde: Öğrencilerin enerji sektörünün gereksinimlerine uygun şekilde hazırlanması için eğitim dokümanları ve teknik malzemeler temin edilirken, 'Elektronik ve Devre Laboratuvarı' ile 'Bilgisayar Laboratuvarı' açıldı. Ayrıca, 'Elektrik Laboratuvarı','Mekatronik Laboratuvarı', 'Makine Grubu Laboratuvarı' ve 'Sanal Gerçeklik Laboratuvarı' gibi 4 farklı laboratuvar yenilendi ve güçlendirildi. Laboratuvarların fiziksel görünümü teknolojik olarak yenilenirken, 'Enerjisa Üretim Bilgisayar Laboratuvarı' ve 'ENERJİSA Üretim Elektronik ve Devre Laboratuvarı' isimleri altında ENERJİSA Üretim'in adıyla anılan laboratuarlar oluşturuldu. Bu protokol ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin sektörde "Ara eleman" değil; "Aranan eleman" konumunda olmaları amaçlanıyor.