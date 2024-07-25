Manisa Celal Bayar’da yeni nesil programlar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde (MCBÜ) yeni nesil programlar olarak bilinen 5 yeni bölüm açılıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar 2024-2025 yılında öğrenci alımı yapacak bölümleri şöyle açıkladı: "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi altında Alternatif Enerji Kaynakları Bölümü'ne istihdam konusunda ihtiyaçlara karşılamak adına 25 erkek, 25 kadın olmak üzere 50 öğrenci alınacak. Diğer taraftan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Veri Bilimi ve Analitiği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi bölümleri açılacak. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu altında da Büyük Veri Analistliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü bölümleri olmak üzere her birine otuzar öğrenci olmak üzere lisans ve ön lisans öğrencisi alınacak. Günümüzde dijitalleşme bu yöne kaymış durumda biz de Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak söz konusu bu alanda öğrenci yetiştirerek sektöre katkı sağlayacağız" dedi.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu kullanmaya hak kazanarak eğitim kalitesini ve standartlarını tescilleyen önemli bir başarıya imza attı. TYÇ Logosuna sahip programlar bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak. Bu çerçevede MCBÜ 2024 Yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda TYÇ Logosu kullanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum çalışmaları kapsamında 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren gerekli şartları sağlayan yükseköğretim programlarına mezuniyet belgelerinde TYÇ Logosu kullanım hakkı veriliyor. Yükseköğretim mezuniyet belgelerinde TYÇ Logosunun kullanılabilmesi için öncelikle ilgili programın Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş veya tanınmış akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması, program yeterlilik formunun ilgili yeterlilik tür belirleyicisi ile uyumlu olması ve yeterliliğin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) uhdesinde yürütülen Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında yer alması gerekiyor. Mezuniyet belgesinde TYÇ Logosu bulunması, yükseköğretim mezunlarına uluslararası alanda bazı avantajlar getiriyor. Bu logoya sahip programlardan mezun olanların diplomaları yurt dışında daha hızlı tanınıyor, istihdam imkânları artıyor.Türkiye'nin lider özel sektör enerji üretim şirketi Enerjisa Üretim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile yaptığı protokol doğrultusunda öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim olanakları ve laboratuvarların modernizasyonunu gerçekleştirdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle de öğrencilere sunulan İngilizce ve mesleki eğitimlerle öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledi. Sektörün sürdürülebilirliğini sağlama vizyonu kapsamında, enerji sektöründe nitelikli çalışan yetiştirilmesine odaklanan Enerjisa Üretim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile sektörel eğitimin ufkunu genişletecek bir iş birliğine imza attı. Geçen yılın Temmuz ayında imzalanan protokol doğrultusunda öğrencilerin, enerji sektörünün gereksinimlerine uygun şekilde hazırlanmasına yönelik eğitim dokümanları ve teknik malzemeler temin edildi. 'Elektronik ve Devre Laboratuvarı' ile 'Bilgisayar Laboratuvarı' açıldı. Ayrıca, 'Elektrik Laboratuvarı', 'Sanal Gerçeklik Laboratuvarı" ve 'Mekatronik Laboratuvarı' gibi 4 farklı laboratuvar yenileyerek güçlendirdi.