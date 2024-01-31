Manisa Plaka Kodu Nedir? Manisa İl Plakası Kaçtır?

Ege Bölgesinin mütevazı illerinden Manisa'nın araç plaka kodu bazen bulmacalarda bazen de günlük hayatta soru olarak karşımıza çıkabilmektedir. Şehirlerin plaka kodları şehir adının alfabetik sırasına göre verilmektedir. Peki, Manisa plaka kodu nedir, il plakası kaçtır?

Manisa Plaka Kodu Nedir?

Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka kodları vardır. Bu plaka kodları motorlu taşıtlarda kullanılan deyim yerindeyse o aracın kimliği yerine geçen plakaların ilk iki hanesini oluşturan rakamlardır. Şehirlerin plaka kodları şehir isimlerinin alfabetik sıralamasına göre verilmiştir, bu kural sonradan vilayet olan şehirleri kapsamamaktadır. Manisa şehrimizin plaka kodu ise 45'tir. Trafikte seyreden bir aracın plakasının ilk iki hanesi 45 ise o aracın il plaka konu Manisa iline ait demektir.

Manisa İl Plakası Kaçtır?

İllerin plaka kodları şehirlerimizin isimlerinin alfabetik sıralamasına göre seçilmiştirler. Manisa ilimiz alfabetik olarak 45. Sırada yer almaktadır, bu nedenle Manisa il plakası 45'tir. Herhangi bir aracın plakasında ilk iki hane 45 rakamlarından oluşuyor ise o araç Manisa şehrinin plaka koduna sahiptir ve o şehrin trafik şubesine kayıtlıdır.